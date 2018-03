España, entre los países de UE con menor disparidad entre CCAA ricas y pobres

Bruselas (EuroEFE).- España fue uno de los países de la Unión Europea que menor diferencia registró en 2016 entre el PIB de su región más rica (Comunidad de Madrid) y la más pobre (Extremadura) frente a la media europea, una distancia de 62 puntos porcentuales que es inferior a la registrada en Francia, Italia o Alemania.

Así se desprende de los datos publicados este miércoles por la oficina estadística comunitaria, Eurostat, en los que se recogen los niveles de PIB per cápita de todas las regiones de la Unión Europea y se comparan frente al PIB medio comunitario.

En España, el PIB de cuatro comunidades autónomas se situó por encima de la media europea: Madrid (125 % de la media), País Vasco (121 %), Navarra (114 %) y Cataluña (110 %).

Las más pobres fueron Extremadura (63 %), Melilla (67 %), Andalucía (68 %), Castilla-La Mancha (72 %) y Ceuta (73 %).

Así, la diferencia entre el 125 % de la media europea que registra la Comunidad de Madrid y el 63 % de Extremadura, de 62 puntos, fue una de las más reducidas de la UE y la más baja entre las principales economías del bloque comunitario.

La mayor diferencia entre zonas en un mismo país se dio en el Reino Unido, donde Inner London (centro de Londres) tiene un PIB equivalente al 611 % de la media regional europea, y la más pobre, East Wales & The Valleys, se queda en un 68 %.

También Francia cuenta con una de las regiones más ricas de la UE, Île-de-France (en la que se encuentra París), donde el PIB fue del 175 % de la media de los Estados comunitarios, y a la vez una de las más pobres, la ultraperiférica Mayotte, que con un PIB equivalente al 33 % del promedio europeo es el segundo territorio con menos riqueza de la UE, tras la búlgara Severozapaden (29 %).

