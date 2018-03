El PE apoya castigar a Polonia por violar el Estado de Derecho

Bruselas (EuroEFE).- El Parlamento Europeo (PE) votó este jueves a favor de la decisión de la Comisión Europea (CE) de aplicar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea a Polonia, un procedimiento previsto para actuar contra violaciones del Estado de derecho y valores propios de la UE.

La Comisión Europea activó el mencionado artículo tras constatar "una vulneración de la separación de poderes, la independencia judicial y los derechos fundamentales" en Polonia. El procedimiento podría llegar a suspender el derecho de voto de este país en las instituciones comunitarias.

When a member state's actions represent a “clear risk of a serious breach” of EU values, the EU can act by triggering the use of Article 7, which could lead to sanctions. Here is how it works: pic.twitter.com/o2AVZm5ASx