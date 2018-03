Ayuda europea de 720.000 euros para el textil gallego

Bruselas (EuroEFE).- El Parlamento Europeo (PE) ha aprobado la concesión de una ayuda de 720.000 euros para respaldar la búsqueda de empleo de 303 trabajadores despedidos en la industria textil en la comarca coruñesa de Ordes, donde el paro en este sector aumentó un 40 % entre diciembre de 2016 y abril de 2017.

La resolución, presentada por el eurodiputado del Partido Popular Esteban González-Pons y aprobada con 550 votos a favor, 75 en contra y seis abstenciones, afectará a trabajadores despedidos de las empresas Caramelo, Confecciones Deus, Deus Creaciones, Viriato y Shivshi, el 83,5 % de ellos mujeres de entre 30 y 54 años.

Las cinco empresas se han visto afectadas por el aumento de las importaciones textiles, la deslocalización de la producción y la bajada de los precios, lo que en Galicia llevó al cierre del 26 % de compañías del sector entre 2010 y 2016.

Los 720.000 euros proceden del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización e irán destinados a talleres, orientación profesional, formación, apoyo en la búsqueda de empleo, seguimiento tras la reintegración al trabajo e incentivos económicos.

Las eurodiputadas gallegas del grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE), Lídia Senra, y del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Miranda, votaron a favor, pero defendieron la necesidad de soluciones aplicadas a la base del problema.

Esiximos verdadeiras solucións políticas á situación do sector téxtil galego, non parches. Votamos a favor do apoio económico do FEAG para a comarca de Ordes, pero demandamos solucións reais. + Info na nosa web ➡️https://t.co/cHNN3dTLN1 pic.twitter.com/9zsNa6VvkY