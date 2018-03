Corina Cretu, comisaria de Política Regional: "hay que preservar la cohesión y la PAC"

Bruselas (EURACTIV.com/EuroEFE).- La comisaria europea de Política Regional, Corina Cretu, asegura que la batalla por mantener intacta la financiación de la Política Agrícola Común (PAC) y la política de cohesión en las Perspectivas Financieras (presupuestos plurianuales) post 2020 no está perdida, ya que ambas consitituyen "la columna vertebral" de la economía de la Unión Europea (UE).

En entrevista exclusiva con el portal europeo EURACTIV.com, socio de EFE, la comisaria rumana recuerda que cuando se produzca la salida de Reino Unido (contribuyente neto de la UE, quizás en 2019), quedará un hueco muy importante en el presupuesto de la UE, y aunque posiblemente se producirán recortes en las políticas comunitarias, no tienen por qué ser "drásticos".

Preguntada por si la batalla por mantener intacta la financiación futura de políticas como la PAC o la cohesión está "perdida", Cretu lo negó: "no, no lo creo". "El presidente (de la Comisión Europea, Jean-Claude) Juncker dijo que no está a favor de recortes drásticos. Al mismo tiempo, tenemos que concentrarnos en el valor añadido de la UE", en relación al presupuesto para los futuros 27 socios.

"Por ello, cada negociación (sobre las Perspectivas Financieras) tiene un componente emocional. No obstante, esta vez la situación es diferente, sobre todo por qué no se sabe cuál será el resultado de las negociaciones del brexit", subrayó Cretu.

En ese sentido, rechazó que Bruselas vaya a dar por hecho, de antemano, ningún recorte concreto: "el presidente Juncker está a favor de la política de cohesión. Hemos tenido varios debates en el seno del colegio de comisarios".

No obstante, la comisaria matizó que antes de dar pasos específicos en esta materia, Bruselas tiene primero que "poner orden en casa", en relación a instrumentos financieros comunitarios que podrían llegar a solaparse o complementarse (duplicarse).

"Está claro que, a pesar del brexit tenemos que preservar lo que es la 'columna vertebral' de la economía de la UE: la política de cohesión y la PAC", comentó la comisaria rumana.

"Es importante mantenerlas (esas dos políticas de la UE), pero, obviamente, tenemos nuevas prioridades y nuevos retos, entre ellos defensa y seguridad transfronteriza, gestión de la migración...", que también hay que atender, agregó.

Para evitar desvestir a un santo para vestir a otro, según Cretu, Bruselas ha pedido a los Estados miembro que aumenten su contribución a las futuras Perspectivas Financieras.

Por Daniela Vincenti/EA.com y Fernando Heller (versión española/EuroEFE.Euractiv)