El Comité de Regiones de la UE advierte del impacto de "brexit" en el comercio y turismo

Bruselas (EuroEFE).- Las regiones de la Unión Europea (UE) expusieron este martes sus principales preocupaciones de cara a la salida del Reino Unido del club comunitario, sobre la que les preocupa el impacto que tendrá sobre políticas como el comercio y los sectores del turismo o la manufactura, entre otros.

El informe "Evaluando la exposición de las ciudades y regiones de los Veintisiete a la retirada del Reino Unido de la UE", presentado este martes en el Comité Europeo de las Regiones (CdR) en Bruselas, recoge el impacto económico que causará el "brexit" en 277 regiones de todos los Estados miembros salvo Luxemburgo y Eslovenia, medido a través de respuestas aportadas por las propias autoridades locales.

El documento subraya que los efectos en las regiones de los Veintisiete "serán muy probablemente asimétricos, no solo en los diferentes sectores económicos sino también en diferentes regiones", con algunos territorios mucho más expuestos al impacto debido a la escala de sus vínculos económicos con los británicos.

Así, aunque las regiones irlandesas y los sectores del automóvil y manufacturero alemanes serán algunas de las áreas más expuestas a los cambios en las regulaciones que provocará el "brexit", el informe subraya también el impacto "que no pueden capturar únicamente las estadísticas", como en las aguas pesqueras de algunas regiones francesas.

Problemas específicos en España

El informe refleja también algunos de los problemas específicos que podrían enfrentar las regiones españolas tras el "brexit", como los generados por la "fuerte interdependencia laboral" entre Gibraltar y La Línea de la Concepción (Andalucía) o por la inseguridad respecto a qué derechos disfrutarán los ciudadanos británicos en territorio español.

Citando a Eurostat, el informe señala que España, con casi 300.000 ciudadanos británicos, es el Estado miembro con más inmigrantes procedentes de Reino Unido, incluso por encima de Irlanda.

"La costa mediterránea de España, con cientos de miles de residentes británicos (...), puede estar afectada más drásticamente en el caso de una salida desordenada en la que no se aseguren los derechos de residencia", apunta el informe.

