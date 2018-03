El CdR pide mayor legitimidad para la Iniciativa Ciudadana Europea

Bruselas (EuroEFE).- El Comité Europeo de las Regiones (CdR) consideró este viernes que la propuesta de la Comisión Europea (CE) para reformar la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) no aporta suficiente legitimidad a estas las peticiones y pidió también que se tenga en cuenta que la globalización afecta negativamente a las regiones menos desarrolladas.

Los representantes del CdR aprobaron este viernes por unanimidad un dictamen que señala que, pese a las "indudables" mejoras administrativas, técnicas y logísticas de la reforma de la ICE, la CE ha "perdido una gran oportunidad".

La ICE es una herramienta que permite a un ciudadano plantear ante la Comisión Europea un acto legislativo, que tras ser admitido a trámite por Bruselas debe reunir un millón de firmas para conseguir que la CE actúe al respecto.

El texto del CdR señala que la reforma "no hace nada" para resolver el conflicto de intereses que se genera cuando la Comisión es tanto el organismo que decide sobre la admisibilidad de la ICE como aquel al que se dirigen los ciudadanos, por lo que el Ejecutivo acaba siendo "juez y parte".

"Proponemos, por tanto, que el la decisión sobre registro recaiga sobre un comité independiente de abogados, académicos y representantes de la sociedad civil", pide el ponente del dictamen, el belga Luc Van den Brande.

Pese a ver ciertos "elementos positivos y avances" en la reforma de Bruselas, como la creación de una plataforma para asesorar a los organizadores o la reducción de 18 a 16 años de la edad mínima para firmar una ICE, el CdR critica una falta de "escrutinio político" y seguimiento de las ICE que tienen éxito.

