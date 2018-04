Cuatro de las diez regiones con mayor paro de la UE están en España

Bruselas (EuroEFE).- Las comunidades autónomas de Canarias, Extremadura y Andalucía y la ciudad autónoma de Ceuta se situaron en el año 2017 entre las diez regiones de la Unión Europea (UE) con una mayor tasa de paro, una lista que completan dos territorios de ultramar franceses y cuatro regiones griegas, informó este juevers Eurostat.

Con un 27,6 % de paro, Ceuta fue el segundo territorio de la UE con una mayor tasa de desempleo, solo superada por la ciudad griega de Dytiki Makedonia (29,1 %), mientras que Extremadura fue el tercero (26,3 %, empatada con la griega Dytiki Ellada), Andalucía el sexto (25,5 %) y Canarias el octavo (23,5 %).

La lista la completan los territorios ultraperiféricos franceses de Mayotte (25,9 %) y Reunión (22,8 %) y las regiones griegas de Ipeiros (24,8 %) y Kentriki Makedonia (22,9 %), según datos de la oficina estadística europea.

Las tasas de paro de estas regiones con el mayor desempleo de la UE son entre tres y cuatro veces superiores a la media de la UE en 2017, que fue del 7,6 %.

En el extremo opuesto, los territorios con menor tasa de paro fueron la capital de la República Checa, Praga (1,7 %) y la alemana Trier (2 %), seguidas de otras cinco regiones alemanas, dos checas y una húngara con tasas entre el 2,1 % y el 2,2 %.

