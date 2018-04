La Justicia europea avala los impuestos a grandes superficies de Aragón, Asturias y Cataluña

Bruselas (EuroEFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló este jueves los impuestos autonómicos a las grandes superficies comerciales en Aragón, Asturias y Cataluña para compensar el impacto medioambiental y sobre el territorio de su actividad.

Los jueces europeos consideran que "ni la libertad de establecimiento ni el Derecho en materia de ayudas de Estado" se oponen a este tipo de impuestos, que gravan los grandes establecimientos comerciales.

La corte con sede en Luxemburgo respondió así a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal supremo por los recursos presentados ante la justicia española por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), que agrupa a los grandes establecimientos en el país.

Esta asociación impugnó la legalidad de esos gravámenes.

#ECJ: Regional taxes on large retail establishments in Spain are compatible with EU law https://t.co/mgbSrzXMp1