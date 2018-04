Kosovo y Serbia deben normalizar sus relaciones si quieren entrar en la UE, advierte Tusk

Belgrado (EuroEFE).- El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo este jueves en Pristina que "no hay alternativa" a la normalización de las relaciones entre Serbia y Kosovo, necesaria para el acercamiento de ambos países a la Unión Europea (UE).

"Sé que es un asunto difícil y emotivo para ambas partes, pero no hay alternativa sostenible a la verdadera normalización. Se trata de una decisión estratégica y estoy seguro de que será beneficiosa a largo plazo", declaró Tusk tras reunirse con el presidente kosovar, Hashim Thaci, según cita el portal de la emisora kosovar RTK2.

Pristina-Belgrade relations are difficult and emotionally charged but there is no viable alternative to normalisation.

In fact, it comes down to a strategic choice that I’m 100% convinced will pay off in the long run.

