La UE debe mejorar su comunicación sobre cohesión, según un estudio

Bruselas (EuroEFE).- Las instituciones europeas deben comenzar a usar herramientas de comunicación, particularmente las redes sociales, para transmitir a la ciudadanía el impacto de los fondos de la política de cohesión europea, ya que la ciudadanía identifica este gasto como "positivo" para la economía de su región.

Esta es una de las conclusiones del proyecto de investigación Cohesify, que ha evaluado durante más de dos años el impacto de la política de cohesión europea, que equivale a un tercio del presupuesto comunitario, sobre la percepción de los ciudadanos y su identificación con la Unión Europea (UE).

Tras entrevistas a más de 8.500 ciudadanos, el análisis de noticias en los medios de comunicación y el estudio de casos concretos en varias regiones europeas, entre las que estaban las españolas de Castilla y León y Andalucía, los investigadores determinaron que "el gasto europeo en política de cohesión puede marcar la diferencia en cómo los ciudadanos perciben la UE y la integración europea".

.@AndrejaPegan is presenting the results from focus groups - most of participants have learnt about #CohesionPolicy with EU sings



#H2020 #InvestEUresearch pic.twitter.com/WSXt8stWLk