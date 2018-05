El independentismo escocés se manifestará por un segundo referendo

Edimburgo (Reino Unido) (EuroEFE).- El movimiento independentista de Escocia ha organizado para mañana una manifestación en Glasgow, que prevé que sea multitudinaria y logre reunir a 40.000 personas, con el fin de pedir un segundo referéndum de independencia del Reino Unido.

Neil Mackay, portavoz de la plataforma All Under One Banner, organizadora de la marcha que se iniciará a las 11.30 hora local (10.30 GMT) en el centro de Glasgow, dijo que este será el mayor evento del año en favor de la independencia, en el que esperan superar las cifras de asistencia de convocatorias anteriores.

"Prevemos duplicar, al menos, el récord escocés de 2017 y que más de 40.000 partidarios de la independencia tomen las calles en busca de la libertad de Escocia", afirmó Mackay, que añadió que, a lo largo del año, tendrán lugar otros actos en ciudades más pequeñas como Dumfries, Bannockburn e Inverness para "promocionar el mensaje del movimiento y ayudar a unir a la gente".

En septiembre de 2014, se celebró un referéndum en Escocia en el que el 55 % de los votantes se decantó por mantenerse en el Reino Unido, frente al 45 % que apoyó la separación.

La victoria del "brexit", la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) en el referendo de junio de 2016, en el que Escocia votó mayoritariamente (62 %) a favor de permanecer en el bloque comunitario ha reabierto el debate sobre la posible celebración de una nueva consulta.

Una encuesta realizada por la firma demoscópica YouGov a principios de año reveló que el 43 % de escoceses querría un país independiente, mientras el 57 % defiende seguir formando parte del Reino Unido.

En la marcha de mañana participarán destacados miembros del Partido Nacionalista Escocés (SNP), que tiene el gobierno de la región, entre ellos el ministro de Economía, Keith Brown, quien además opta a ser el nuevo vicepresidente de su formación política.

El debate sobre cuándo se podría celebrar otro referéndum

En declaraciones al diario The National, Brown destacó el aumento del apoyo a la independencia, pero precisó que queda "trabajo por hacer" para lograr que sea una opción mayoritaria.

"Cuando me uní a este movimiento hace 35 años, la independencia era del 12 % en las urnas", dijo, a la vez que consideró que desde entonces han "recorrido un largo camino. Conseguimos un apoyo del 45 % en 2014".

En su opinión queda "más trabajo por hacer para unir las diferentes partes de un movimiento que es diverso" con la finalidad de "construir una máquina de campaña" que "impulse a la victoria en el próximo referéndum".

La fecha para celebrar una segunda consulta divide a los miembros del SNP, ya que algunos como Keith Brown defienden su convocatoria lo antes posible, a un año vista, mientras otros quieren agotar el plazo hasta justo antes de mayo de 2021, cuando están previstas las próximas elecciones regionales.

Está previsto que la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, se pronuncie sobre el momento de un nuevo referéndum a finales de este año.

Tras el "brexit" o ruptura británica con el bloque comunitario, Sturgeon habló de celebrar una votación entre otoño de 2018 y la primavera de 2019, pero la debacle en las elecciones generales de junio de 2017 -en las que el SNP perdió 21 escaños en el Parlamento de Westminster respecto a los 56 que ganó en 2015-, puso en suspenso estos planes.

Para saber más:

► Sturgeon decidirá sobre un segundo referéndum de independencia de Escocia antes de final de año