Un estadounidense, nuevo fiscal del tribunal especial para Kosovo

Bruselas (EuroEFE).- El estadounidense Jack Smith fue nombrado este lunes nuevo fiscal jefe del tribunal especial encargado de enjuiciar los crímenes de guerra en Kosovo, en sustitución de David Schewendiman, quien dejó el puesto a finales del pasado marzo.

El nombramiento de Jack Smith demuestra "el continuo apoyo a la Unión Europea (UE) y la contribución de terceros países al trabajo de las cámaras y fiscalías especializadas", informó el Servicio Europeo de Acción Exterior en un comunicado.

