"Cities4Europe" defiende la política ciudadana contra el euroescepticismo

Bruselas (EuroEFE).- Más de ochenta ciudades, entre ellas cinco españolas -Barcelona, Gijón, Madrid, Terrassa y Zaragoza- lanzaron este lunes en Bruselas la campaña "Cities4Europe", un proyecto que busca promover iniciativas de participación ciudadana como herramienta contra el euroescepticismo.

Se trata de una campaña de la plataforma Eurocities, en la que se agrupan gobiernos locales de 140 ciudades europeas y que pretende movilizar a las entidades locales para acercar a la Unión Europea las voces de los ciudadanos, explicó el presidente de la organización, Daniël Termont, en un evento celebrado en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas (Bozar).

Entre otras iniciativas, Eurocities puja por que los ayuntamientos tengan acceso directo a fondos europeos como el de Asilo, Migración e Integración (AMIF, en sus siglas en inglés), que cuenta con 3.137.000 millones de euros para el periodo 2014-2020.

Are we at a crossroads in democracy? In the future decisions will increasingly be taken by citizens says @DanielTermont at #cities4europe pic.twitter.com/1AdzpN44qd — EUROCITIES network (@EUROCITIEStweet) May 7, 2018

Termont citó los ejemplos de "solidaridad" que han mostrado ciudades como Madrid o Barcelona para la acogida de refugiados y consideró fundamental que los ayuntamientos puedan acceder a esas herramientas presupuestarias y puedan poner en marcha sus propias iniciativas, más allá de los Gobiernos nacionales.

The 85 #cities4europe are looking for new ways to give a good future to every citizen by listening to as many people as possible. We'll bring these messages to European and national leaders it the coming months - the sentimes from @DanielTermont closing speech. pic.twitter.com/z7t31thFkc — EUROCITIES network (@EUROCITIEStweet) May 7, 2018

"Es tiempo para cambiar el modo en que hacemos política en Europa. La UE necesita escuchar más y comprometer más a sus ciudadanos", afirmó en una rueda de prensa en la que estaba prevista la presencia de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien se disculpó por su ausencia en un vídeo grabado.

Según dijeron a Efe fuentes de la organización, Colau canceló a última hora su viaje a Bruselas porque sus asesores le recomendaron no salir del país dada la situación política en Cataluña.

Colau afirmó en el mensaje audiovisual que "el proyecto europeo necesita más que nunca a las ciudades" y abogó por que estas recuperen "el proyecto colectivo humanista".

"Las ciudades somos la respuesta", dijo Colau en un vídeo

"Europa está amenazada y las ciudades somos la respuesta. Somos el lugar de la proximidad, el lugar donde construir con nosotros y no contra nosotros, donde empoderar a la ciudadanía a través de procesos de participación para renovar un proyecto colectivo que hoy es más necesario que nunca", agregó.

Según Colau, "es un momento clave" para construir "un proyecto europeo común con la ciudadanía", y aseguró que "Barcelona quiere construir ese proyecto".

Durante una rueda de prensa previa al evento, Termont destacó el papel particular que está jugando Madrid en promover mecanismos de democracia directa y consideró que, ante el descrédito de muchos ciudadanos hacia las instituciones políticas, las comunidades locales tienen un papel "esencial".

El Ayuntamiento de @MADRID apoya #Cities4Europe, una iniciativa para implicar a la ciudadanía en la toma de decisiones públicas y conseguir que las ciudades europeas sean inclusivas y democráticashttps://t.co/9ztGCBcOtF pic.twitter.com/xZM2aYbvZQ — Decide Madrid (@DecideMadrid) May 7, 2018

En representación de la Comisión Europea acudió el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, quien tildó a las ciudades que se han agrupado en esta iniciativa de "embajadoras del cambio" y acogió "su compromiso para inspirar" y promover "actividades de participación ciudadana en las administraciones locales".

Termont, también alcalde de Gante, admitió que "no es un secreto que hay mucho escepticismo y críticas en torno a Europa" y consideró que la respuesta pasa por "escuchar más a los ciudadanos".

"Estamos convencidos de que es tiempo de cambiar el modo en el que hacemos política en Europa. Hay muchas críticas y tenemos que vivir con ello, pero tenemos que dar respuesta o el euroescepticismo crecerá", argumentó.

A través de "Cities4Europe", Eurocities espera recibir propuestas y proyectos directamente impulsados por los ciudadanos, que serán estudiados en un evento en Edimburgo en noviembre.

Por Patricia Torres Hermoso (edición: Catalina Guerrero)

