Núñez Feijoo se muestra "optimista" sobre el corredor europeo de mercancías

Bruselas (EuroEFE).- El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, se declaró este martes "optimista" sobre su petición de que se incluya a Galicia en el corredor europeo de transporte de mercancías, a su salida de una reunión con el presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani.

Para Feijoo, esta es la primera vez que el Gobierno central pone encima de la mesa la inclusión del corredor atlántico dentro de la red de ferrocarriles de mercancías "como hay que ponerlo, como una cuestión fundamental para España como Estado miembro".

"De todos estos años que hemos vivido, en este momento sí soy optimista con esta propuesta porque he visto que el Gobierno de España lo ha planteado de forma clara y determinante y porque tenemos el apoyo y el acuerdo explícito entre Castilla y León, Asturias y Galicia", añadió Feijoo.

El presidente gallego expuso ante Tajani la "equidad" y la importancia de los puertos gallegos como principales argumentos para no dejar la fachada atlántica de Galicia y Asturias "sin conectividad" y añadió, que si el puerto de Leixoes (Oporto) y el de Lisboa están incluidos, "no hay ninguna justificación para que los puertos de A Coruña y Vigo no estén".

"Todo coincide en que esa decisión fue una decisión tomada de forma precipitada y no de forma planificada", añadió en relación a la no inclusión de Galicia en el corredor europeo de transporte de mercancías.

Preocupación por el "brexit"

Por otro lado, Feijoo expuso ante Tajani su preocupación por el "brexit" porque, indicó, los barcos gallegos faenan en aguas británicas "desde hace décadas" y quieren seguir haciéndolo después de la salida del Reino Unido de la UE.

Por su parte, Tajani aseguró que desde el Parlamento Europeo se intenta "siempre defender los derechos de los europeos" y él puede hablar con el negociador de la Unión Europea para el "brexit", el francés Michel Barnier, "para tratar de defender la postura de los pescadores y de los barcos de Galicia".

"Sobre las infraestructuras y el corredor atlántico es importante también no dejar fuera a Galicia y al norte de España y vamos a ver si podemos ayudarlos hablando con los comisarios", sostuvo.

Además, Feijoo y Tajani trataron sobre los próximos presupuestos 2021-2027 y, en concreto, la Política Agraria Común y los fondos de cohesión sobre los que el presidente gallego profundizará mañana "de una forma más concreta" con la comisaria de Política Regional, Corina Cretu.

Por otra parte, el presidente gallego dijo que no va a olvidar "nunca" el papel del actual presidente del PE cuando era comisario de Industria respecto al "tax lease" que evitó el cierre de todos los astilleros españoles y en concreto de los gallegos.

"Yo se lo quiero agradecer, lo he hecho públicamente y hoy lo quiero reiterar porque en estos momentos los astilleros gallegos prácticamente están con una cartera de pedidos de más de 2.000 millones de euros y prácticamente todos tienen plena carga de trabajo y ha sido clave la posición del presidente Tajani que trabajó para conseguir este objetivo", concluyó.

Por Sara Ledo (edición: Catalina Guerrero)

