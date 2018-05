Moscovici destaca que Conte haya apostado por un "diálogo constructivo" con la UE

Bruselas (EuroEFE).- El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, destacó este jueves que el candidato propuesto como nuevo primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, haya apostado por el "diálogo constructivo" con la Unión Europea tras reunirse con el presidente, Sergio Mattarella.

"Tomo nota con satisfacción del hecho de que su primera declaración al salir de la reunión con el presidente de la República, el señor Mattarella, ha estado dedicada a decir que quería defender Italia, pero que deseaba también un diálogo constructivo con Europa", señaló el político galo.

Moscovici se expresó en ese sentido a su llegada a la reunión de titulares económicos de la eurozona -Eurogrupo- que se celebra este jueves en Bruselas, donde se mostró dispuesto a mantener ese intercambio con el nuevo Ejecutivo italiano, incluido el próximo ministro de Finanzas.

The 1st part of the #Eurogroup today is done. At 17h30 we will welcome non-euro area finance ministers to discuss #deepeningEMU pic.twitter.com/jBEQa329zI

No obstante, recalcó que el Ejecutivo comunitario tiene "preocupaciones tangibles" con respecto a Italia, en particular, en relación con la elevada deuda pública del país, cuyo porcentaje sobre el PIB es el segundo mayor de los Veintiocho tras Grecia.

En cualquier caso, resaltó que Bruselas "respeta la legitimidad democrática del nuevo futuro Gobierno italiano", así como el "ritmo democrático" de Conte para formar un nuevo Ejecutivo.

"Estoy seguro de que este país, el tercero mayor en la eurozona, permanecerá en el núcleo de la eurozona", añadió el exministro galo, quien subrayó que no desea interferir en la política interna italiana.

I look forward to work with a new finance minister from #Italy , once he is appointed. We have a lot of common challenges to tackle in the euro area. Doorstep ahead of #Eurogroup pic.twitter.com/FNRMlLYmUu