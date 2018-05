Regiones europeas se comprometen con el turismo costero sostenible

Pilos (Grecia) (EuroEFE).- El Comité Europeo de las Regiones (CdR) cerró esta semana su reunión externa celebrada en Grecia con un claro compromiso con la cooperación por el desarrollo rural a través del impulso del turismo costero y marítimo y pidió una mayor partida presupuestaria con este fin.

Los representantes regionales y locales de la comisión de recursos naturales del Comité Europeo de las Regiones y miembros de la Comisión Europea presentes en este encuentro en Pilos, en el suroeste del Peloponeso, cerraron esta visita plantando un olivo para que "la amistad entre las regiones dure muchos años".

The NAT Conference came to an end with a symbolic gesture

"Traditionally, the olive tree is a symbol of peace and friendship. Every olive tree has a story...this olive tree is our Pylos and CoR story"said Mayor of #Pylos -Nestor @DIMITRISKAFANT2 . @NiChiotakis pic.twitter.com/htggargJ79