José Manuel Baltar, nuevo presidente de la asociación europea de provincias Partenalia

Bruselas (EuroEFE).- El presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, tomó posesión esta semana en Bruselas de la presidencia de Partenalia, una asociación internacional con sede en la capital belga que reúne a entidades territoriales intermedias (provincias, en el caso de España) de la Unión Europea (UE).

Thanks to @Partenalia members! I’m so proud to be your President! Thanks to @DeputacionOU! Thanks to @javiermoliner , President of @dipcas : you’ve been a great President! #CreoenOurense #HoxeManuelBaltarEn...Bruselas pic.twitter.com/LU9cA9TKdV