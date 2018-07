Asturias, premio Región europea por su estrategia de crecimiento

Bruselas (EuroEFE).- El Principado de Asturias recibió este jueves el premio Región Emprendedora Europea por sus prácticas para crear empleo, generar crecimiento en la región y mejorar el acceso de las pymes a la financiación, todo ello apuntalado por medidas para apoyar la transición a una economía baja en carbono.

Este galardón, otorgado por el Comité Europeo de las Regiones (CdR), reconoce a los territorios con "la visión emprendedora más prometedora y visible" y fue entregado este jueves durante la primera jornada de la sesión plenaria de julio del CdR, en Bruselas.

Congraturations to:

@provgelderland

@GobAsturias

@perifthessalias

for winning the European Entrepreneurial Award 2019 ! #EERAward @EER_Award More info on : https://t.co/QJzAQoM7zY … @MichielScheffer pic.twitter.com/iUUTEf27YP