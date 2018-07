El Comité de las Regiones reclama participar en las negociaciones de la cumbre de clima

Bruselas (EuroEFE).- El Comité Europeo de las Regiones (CdR) reclamó este jueves que las autoridades regionales y locales pasen a formar parte de las negociaciones a nivel global en materia de legislación climática en las cumbres del clima de Naciones Unidas, donde hasta ahora participan de forma no oficial.

"Ha llegado el momento de reconocer completamente la gobernanza a varios niveles del clima y que se formalice el papel de las autoridades locales y regionales", reclamó el miembro británico del CdR Andrew Cooper, ponente de un dictamen sobre este mismo asunto aprobado este jueves en el pleno.

El político local británico advirtió que será difícil lograr los objetivos marcados en París sobre reducción de emisiones y adaptación climática, entre otras metas, "sin una buena cooperación entre gobiernos locales y nacionales".

Por ello, pidió un sistema para medir las contribuciones a estas metas a nivel local y que estas sean tenidas en cuenta en los planes de cumplimiento a nivel nacional, ya que "las acciones que no se miden no se tienen en cuenta ni se valoran".

Sobre el Diálogo de Talanoa, que incluye a los actores no estatales, como las ciudades y regiones, en los debates para definir ambiciones y posiciones en materia climática, Cooper alertó de que esta iniciativa no se puede convertir en un "monólogo" en el que las aportaciones locales no sean tenidas en cuenta en los textos oficiales que se acuerden en las cumbres del clima.

El presidente del Comité de las Regiones, Karl-Heinz Lambertz, puso de manifiesto la "ambición" a nivel local en materia climática, con ciudades en toda Europa que impulsan iniciativas de viviendas eficientes, reciclaje o transporte limpio, y reclamó "una gobernanza climática diferente" para alcanzar los compromisos de París.

"El diálogo de Talanoa ayudará a las autoridades locales y regionales a involucrarse más, pero aún no tienen un sitio oficial en la mesa de negociación", advirtió Lambertz.

En el debate participó también el comisario europeo de Acción por el Clima y la Energía, Miguel Arias Cañete, quien defendió la ambición europea para cumplir con los compromisos de París a través de legislación vinculante aprobada después de la cumbre, algo "único" en el panorama internacional.

Arias Cañete aseguró que este conjunto de nuevas normas "ayudará a las ciudades y comunidades locales a desarrollar a implementar estrategias de energía y clima ambiciosas a nivel local".

De cara a la cumbre del clima de Katowice (Polonia), el comisario español anunció que la Comisión Europea presentará su estrategia a largo plazo para la reducción de gases de efecto invernadero para 2050 antes de la COP24 con vistas a enriquecer el debate de la cita, que buscará directrices detalladas para implementar el Acuerdo de París.

Además, anunció que durante la cumbre de Katowice se reunirá con la delegación que envíe el CdR, que estará compuesta por ocho miembros, y le informará de los progresos y avances que se produzcan en las negociaciones oficiales, en las que las autoridades locales no participan como parte formal.

El enviado especial para el cambio climático del Gobierno polaco, Tomasz Chruszczow, defendió igualmente el papel de las autoridades locales al recordar que "ninguna contribución por sí sola puede resolver al problema", pero "cualquier aportación pequeña puede ser significativa".

"Este es el poder de la acción colectiva global por el clima. Este acuerdo solo puede tener éxito si lo implementamos todos: todos los países, ciudades, regiones, empresas, comunidades y ciudadanos", recalcó.

Los alcaldes de Bonn (Alemania) y Katowice, última y próxima sede de la cumbre del clima de la ONU, reclamaron igualmente un mayor apoyo de la UE y de los gobiernos nacionales en la transición y el cumplimiento de los compromisos globales de reducción de emisiones y adaptación.

Además del dictamen sobre gobernanza climática para reclamar una mayor visibilidad de participación de los entes locales en la discusión global sobre clima, el pleno del CdR aprobó también un dictamen sobre movilidad de bajas emisiones.

