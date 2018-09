Sánchez acepta un referéndum en Cataluña sobre su autogobierno, pero no de independencia

Madrid/Bruselas (EuroEFE).- El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, solo prevé que pueda haber un referéndum en Cataluña para un nuevo Estatuto de autonomía y mejorar su autogobierno, pero no para la autodeterminación.

El presidente del Gobierno, en una entrevista en la cadena SER, insistió en la necesidad de mantener el diálogo político en Cataluña, donde su Ejecutivo regional apuesta por un proceso independentista, que ya intentó el año pasado de manera unilateral.

Sánchez, en el cargo desde junio de este año, espera el "compromiso" con el diálogo del presidente regional de Cataluña, Quim Torra.

Está en juego la convivencia, no la independencia. Es el momento de curar heridas y no repetir errores. Autogobierno, Constitución y Europa es el camino por el que transitar esta etapa de diálogo para solucionar la crisis en Cataluña. #AgendadelCambio #PedroSánchezEnLaSer pic.twitter.com/ujT3YV6Zq3

El mandatario español afirmó que no tiene en mente aplicar de nuevo la disolución del Gobierno autonómico de Cataluña, como hizo en 2017 su antecesor, Mariano Rajoy, después de que el Parlamento de Cataluña aprobara de manera ilegal una declaración de independencia, medida que el partido socialista apoyó desde la oposición.

No obstante, resaltó que eso es "un instrumento perfectamente constitucional y legítimo para volver a reubicar a Cataluña en la legalidad, el Estatuto (autonómico) y la Constitución" y que si fuera necesario volver a utilizarlo "el Gobierno de España actuará".

Curar las heridas del secesionismo

Para Sánchez, la votación que debe haber en Cataluña "no puede ser por la independencia o la autodeterminación, sino por un fortalecimiento del autogobierno, que es lo que mayoritariamente aglutina al conjunto de la sociedad catalana".

Consideró que el otoño de 2018 no puede servir para ahondar en las heridas del otoño del año pasado, sino para "curarlas".

El otoño pasado se produjo todo el proceso secesionista catalán, que desembocó en una declaración unilateral de independencia del 27 de octubre, a lo que el Gobierno español respondió con la inmediata disolución del Ejecutivo catalán y la convocatoria de nuevas elecciones regionales.

Desde el punto de vista judicial, ese proceso provocó el procesamiento de la mayor parte del Gobierno catalán, que en la actualidad está en prisión provisional o fuera de España.

Demanda de Puigdemont contra el juez español Llarena

La sala 7 del Tribunal de Primera Instancia del juzgado francófono de Bruselas recibió este lunes la demanda de Carles Puigdemont y varios exconsejeros huidos contra el juez Pablo Llarena, instructor de la causa por la declaración ilegal de independencia en Cataluña el 1 de octubre de 2017.

El expresidente catalán ha presentado una denuncia civil contra Llarena por presunta violación de la presunción de inocencia de los demandantes, que reclaman un euro simbólico como compensación.

La primera vista del caso de la demanda de Llarena será el próximo 25 de septiembre a las 09.00 hora local (8.00 GMT).

Los demandantes reclaman a Llarena un euro por daños y prejuicios en una demanda con la que pretenden demostrar que la causa abierta en el Supremo por el "procés" no está dirimiéndose con imparcialidad.

El front judicial és extens, però presentem batalla i noves iniciatives allà on hi ha una oportunitat per defensar els drets fonamentals del poble de Catalunya i les nostres institucions. Ajuda'ns per continuar lluitant: https://t.co/y23Sjcitx4#FreeTothom