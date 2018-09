La UE negociará la exención visados a Kosovo

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El Parlamento Europeo (PE) aprobó este jueves iniciar las negociaciones con los países de la Unión Europea para la exención de visados a Kosovo, pese al voto negativo de la mayoría de eurodiputados españoles.

El Consejo todavía no tiene una posición al respecto por lo que el inicio real de las conversaciones está lejos de iniciarse.

Today the European Parliament voted in favour of #visaliberalization #Kosovo. step closer to visa-free travel to Europe. pic.twitter.com/cQOwQXxOgH