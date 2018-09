Madrid es la región con mayor esperanza de vida de la Unión Europea

Bruselas (EuroEFE).- La Comunidad de Madrid es la región de la Unión Europea (UE) con mayor esperanza de vida, con una media de 85,2 años, según un estudio publicado por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, que establece una expectativa media de 87,8 años para las mujeres y de 82,2 años para los hombres.

La esperanza de vida media en la Unión Europea para los nacidos en 2016 se estableció en 81 años, con una perspectiva de 83,6 años para las mujeres y de 78,2 años para los hombres, según los datos contenidos en el informe "Libro Regional Anual de 2018" publicado esta semana por Eurostat.

Castilla y León, La Rioja y País Vasco, también en la cabeza de la lista

Además de Madrid, otras tres comunidades autónomas españolas se sitúan también entre las regiones que tienen una población con más perspectivas de longevidad: Castilla y León, La Rioja (ambas 84,3 años de media) y País Vasco (84,1).

Fuera de España, hay otras siete regiones en el tramo más alto de esperanza de vida en el conjunto de la UE, es decir, aquellos territorios donde las expectativas de longevidad para los recién nacidos superaban los 84 años de media a fecha de 2016.

Se trata de las italianas Umbría (84,1), Marcas (84), Lombardía (84), Trento (84,3), Bolzano (84,1), la región parisina de Île de France (84,2) y el área este de Londres (84,1).

Por el contrario, las regiones europeas con menor esperanza de vida para mujeres y hombres, siempre según Eurostat, se encuentran en Bulgaria (Montana, con 73,3 años) y Rumanía (Sur Este, con 74,4 años).

