Canarias, el destino turístico preferido de la UE

Bruselas (EuroEFE).- Las comunidades autónomas de Canarias, Cataluña y Baleares fueron en 2016 tres de las cinco regiones de la Unión Europea (UE) con más pernoctaciones hoteleras, informó hoy la oficina europea de estadística Eurostat.

Con 102,7 millones de pernoctaciones durante 2016, el archipiélago canario fue la región europea que registró un mayor número de noches de hotel contratadas, de las cuáles 91 millones fueron de personas no residentes en las islas.

