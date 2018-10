Ciudades y regiones piden una reacción europea al alquiler turístico ilegal

Barcelona (EuroEFE).- Representantes de ciudades y regiones europeas pidieron este martes a la Comisión Europea (CE) una reacción a escala comunitaria para solucionar los problemas generados por el alquiler de apartamentos turísticos de forma ilegal.

Ámsterdam, Barcelona, Berlín, Burdeos (Francia), Bruselas, Cracovia (Polonia), Lisboa, Madrid, París, Reikiavik, Valencia, Viena, Bruselas y la Asociación de Ciudades Alemanas han pedido a la Comisión Europea (CE) una regulación común para afrontar los problemas generados por estos pisos turísticos.

Representantes de estas 14 ciudades se reunieron con la comisaria europea de Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, para discutir los efectos negativos del alquiler de vacaciones a corto plazo en las grandes ciudades europeas, y la necesidad de una interpretación común de las regulaciones de la Unión Europea (UE) aplicable a las plataformas de alquiler turístico a corto plazo.

At the 17th European #Tourism Forum in Vienna @EU2018AT together with @ElliKoestinger we are discussing on ways how tourism can contribute to sustainable development, preservation of culture heritage, create jobs and benefit the economy. pic.twitter.com/66jWhYA4cx