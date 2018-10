Baviera, elecciones e incertidumbre política con aires de Oktoberfest

Múnich (Alemania) (EuroEFE).- Baviera vive entre aires de Oktoberfest la campaña para sus elecciones regionales, una prueba de resistencia para la gran coalición de Angela Merkel, en la que se prevé la pérdida del dominio absoluto para los aliados bávaros de la canciller.

"No expresamos preferencias de coalición. El objetivo es formar un gobierno estable para mantener el fenomenal expediente de la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU)", sostenía Joachim Herrmann, ministro bávaro del Interior, en una reunión con medios extranjeros.

A la CSU, rama bávara en el bloque conservador de Merkel, se le pronostica en los comicios del próximo 14 de octubre un 35 % y la pérdida de la mayoría absoluta que ha tenido casi ininterrumpidamente desde los años 60 en un "Land" identificado con el conservadurismo y la solidez económica.

Un porcentaje aceptable en otro lugar, pero que en Baviera supone un mínimo histórico para un partido que en 2003 obtuvo un 60,7 %. Unos datos conocidos coincidiendo con el Día de la Unidad alemana.

