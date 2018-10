La UE y la FAO apuestan por dinamizar las zonas rurales de países pobres

Roma (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) quiere estrechar la colaboración con la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con el fin de "dinamizar más las áreas rurales" de los países pobres.

Lo dijo este miércoles en Roma el jefe de Desarrollo Rural de la Comisión Europea (CE), Leonard Mizzi, tras repasar en un acto la cooperación con esta agencia, que ha recibido más de 1.500 millones de euros de fondos de la UE entre 2007 y 2017.

"Queremos mirar más de cerca las causas que están en la raíz de la migración", asunto "sensible" en la Unión Europea, afirmó Mizzi, quien insistió en la importancia de cooperar con la FAO para que las zonas rurales de los países en desarrollo "sean más atractivas para operar en ellas".

Los países europeos están divididos en algunos asuntos migratorios, así como en lo referente al reparto de refugiados o la gestión de las fronteras, aunque se han mostrado a favor de reforzar la cooperación con África.

El 75 % de las migraciones en África subsahariana tiene lugar dentro de los límites del continente, especialmente del campo a la ciudad, según organismos internacionales.

Ante esta situación, Mizzi llamó a "utilizar enfoques territoriales" y "mitigar los flujos fuera de las áreas rurales", haciendo que "los jóvenes permanezcan allí y operen con éxito".

70% of the world's extreme poor live in rural areas. Most of them depend on agriculture. We need to support our #ZeroHunger heroes! pic.twitter.com/mc9oSW9vj5

En la última década, la UE destinó fondos a más de 250 programas liderados por la FAO en 60 países, centrándose sobre todo en afrontar la crisis de los precios de los alimentos de 2007 y 2008, y más últimamente en cuestiones de desarrollo agrícola relacionadas con conflictos, migración, medioambiente y cambio climático.

Ambas partes suscribieron la semana pasada, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, un acuerdo por el que la Unión destinará 70 millones de euros para ayudar a quienes sufren graves crisis alimentarias.

"I am extremely proud of what the European Union and @FAO have achieved together. That's why last month, at the UN General Assembly we signed a €77 million agreement to boost the resilience of millions of people struggling with food crises around the world," @MimicaEU - #COAG26 pic.twitter.com/7PW0Eb5buq