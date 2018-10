España recibe 83 millones de fondos de la UE para proyectos de transporte

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) seleccionó seis propuestas españolas para desarrollar infraestructuras de transporte innovadoras y sostenibles con una financiación de 83,4 millones de euros que beneficiarán principalmente a las regiones de Andalucía, Asturias, Valencia, Cataluña y Baleares.

La comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, señaló que "el objetivo es acelerar la transición a la movilidad de bajas emisiones en toda Europa y cumplir con determinación la agenda de la UE para el crecimiento y el empleo" mientras espera que se puedan alcanzar "2.400 millones de euros de cofinanciación pública y privada".

La inversión inicial, de 695,1 millones de euros, financiará 49 proyectos en toda la Unión Europea (UE) en el marco del programa Mecanismo Conectar Europa (MCE), lanzado el 8 de febrero de 2017.

Our #investEU plan is delivering: we are investing €700 million in 49 key transport projects through #CEF. This will allow us to further accelerate our transition to low-emission mobility across Europe, and deliver on EU's agenda for jobs & growth. https://t.co/QhZ2EqTlYi pic.twitter.com/2E7OMRzn3J