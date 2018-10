El CdR pide prohibir los plásticos no degradables

Bruselas (EuroEFE).- El Comité Europeo de las Regiones (CdR) instó hoy a la Unión Europea (UE) a promover la prohibición de cualquier producto de plástico no desechable y no degradable, en una transición hacia un entorno con "menos y mejores" plásticos, que consideran "la amenaza ambiental más urgente".

"Menos plásticos y mejores plásticos, son las dos caras de una misma moneda", explicó el ponente del dictamen sobre este asunto, el socialista holandés André van de Nadort, en su presentación ante el pleno del CdR hoy en Bruselas.

The CoR wishes for a #EU with less plastic hence today we discuss the opinions of André van de Nadort (PES) and @SirpaHertell (EPP) to reduce its usage across Europe #plasticfree #CoRPlenary #circulareconomy #Regions4Climate

Info: https://t.co/9tKXEDsoOH pic.twitter.com/8oGTVRoba0