Los beneficios de la Política de Cohesión de la UE

Bruselas (EA.com)/Madrid (EuroEFE). - Todas las regiones de la Unión Europea (UE) se han beneficiado, y se siguen beneficiando, de la Política de Cohesión, la principal política de inversión del bloque durante más de tres décadas. Pero, ¿cuál ha sido el valor añadido, en el día a día, de esta política del bloque comunitario? y ¿cómo se puede informar y comunicar mejor sobre el impacto positivo de esta política de la UE en la vida de los ciudadanos?

La red de portales multilingües EURACTIV, socio de EFE, celebró recientemente un encuentro en Bruselas, en el cual se analizó el futuro de la política de cohesión comunitaria, desde la perspectiva de las instituciones de la UE, y desde el punto de vista de los representantes electos, de los investigadores y de los beneficiarios de las ayudas europeas.

El evento fue co-organizado con la Conferencia de Regiones Marítimas Periféricas (CRMP) en el marco del proyecto “Spotlight on Cohesion policy: putting Europe’s regions at the forefront”, con el apoyo de la Comisión Europea.

Por Malte Ketelsen (EA.com) y F.H