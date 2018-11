España protesta por falta de garantías sobre Gibraltar en el "brexit"

Bruselas (EuroEFE).- El Gobierno español planteó este lunes su descontento por la fórmula empleada en el acuerdo del "brexit" sobre las negociaciones del futuro vínculo con Gibraltar, al considerar que el texto no refleja de forma clara que son España y Reino Unido quienes deben definir los términos de esa relación.

El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, explicó que sus reticencias se refieren a "un artículo nuevo que ha aparecido el miércoles y no habíamos tenido ocasión de ver antes", el 184, que habla de la negociación y aplicación de acuerdos entre la UE y el Reino Unido una vez concluya el periodo de transición, en el que se seguirá aplicando la legislación comunitaria en el territorio británico.

"Según nuestra interpretación, no es suficientemente claro en la separación de dos negociaciones diferentes, una de la UE con el Reino Unido sobre la relación futura con el Reino Unido y otra que es con el Reino Unido sobre el territorio de Gibraltar", explicaron fuentes diplomáticas.

En esta segunda negociación, "todo tiene que pasar por previo acuerdo de España", algo que el Gobierno no ve suficientemente bien explicado en el texto acordado por los negociadores de Bruselas y Londres, y respaldado por el Gobierno británico.

El objetivo final español es que las palabras empleadas en este artículo sean "lo mismo que aparece en conclusiones (anteriores) del Consejo", esto es, que la negociación futura entre la UE y el Reino Unido acerca del territorio de Gibraltar tenga que pasar primero por un acuerdo de España.

España ha planteado su posición en este asunto ante representantes de los veintisiete Estados miembros, reunidos en Bruselas para preparar la cumbre decisiva del próximo domingo y para revisar los documentos acordados hasta la fecha a nivel técnico.

Fuentes europeas han confirmado a Efe que este artículo apareció por primera vez el miércoles y que no es una modificación de uno anterior, aunque reconocieron que la postura general de los países es reticente a cambios en el contenido del texto, ya que se ha llegado a un "equilibrio difícil".

No obstante, afirmaron que "varios países" mostraron solidaridad con la situación planteada por España y respaldan encontrar una solución en este sentido, sin que ello implique reabrir el acuerdo.

Aunque el servicio jurídico del Consejo ha asegurado a la delegación española que "no hay problema ni riesgo", España prefiere que esto quede claro en el texto del artículo "para prevenir cualquier interpretación futura diferente".

El ministro español rechazó que se trate de un veto al acuerdo de retirada por parte de España: "Yo no utilizaría la palabra veto. He dicho que hasta que no conozcamos la declaración política no podremos saber si estamos de acuerdo con el conjunto".





La fórmula preferida por España para realizar esta aclaración en el texto final sería una modificación del artículo en el acuerdo de retirada, aunque fuentes diplomáticas no cerraron la puerta a otras fórmulas, como añadir un anexo a este pacto en lugar de modificar el artículo.

Sin embargo, el negociador jefe de la Unión Europea (UE) para el "brexit", Michel Barnier, ha asegurado que los Veintisiete países apoyan el acuerdo preliminar alcanzado por los negociadores la semana pasada.

"Estoy satisfecho de que los ministros hoy apoyaran el paquete general (del acuerdo), declaró el político francés durante la rueda de prensa posterior a la reunión de ministros donde se abordó el pacto provisional sobre el "brexit" (salida del Reino Unido de la UE).

Fuentes diplomáticas afirman que en la reunión, que ha durado en torno a dos horas, "muchos países han tomado la palabra" y pedido "clarificaciones" o "complementos de información" sobre el contenido del acuerdo, por lo que no hay "nada sorprendente en esta petición de España".

Por Rosa Jiménez y Laura Zornoza (edición: Piedad Viñas)

