La "voluntad firme" de Pedro Sánchez es resolver con diálogo la crisis catalana

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, subrayó este miércoles ante la Eurocámara que su Gabinete "sí tiene la voluntad firme" de resolver la situación en Cataluña mediante el diálogo y desde el respeto a la Constitución y el Estatuto autonómico.





Sánchez: la mayoría en Cataluña no quiere la independencia

En su réplica a los portavoces de los grupos del Parlamento Europeo, Sánchez recordó a los eurodiputados que el 52 por ciento de los catalanes apoyó a fuerzas no independentistas en las anteriores elecciones regionales frente a un 48 por ciento que sí las votó, y recalcó por eso que hay una mayoría social - aunque no sea parlamentaria - que no quiere la independencia.

Por eso insistió en que el independentismo debe abrir un "diálogo sincero" con esa mayoría social que no quiere la separación. "Cataluña debe hablar con Cataluña y España debe facilitar ese diálogo de las dos dimensiones", apuntó.

Asimismo señaló que la diferencia entre lo ocurrido en Cataluña con otras regiones europeas que han vivido tensiones territoriales es que las fuerzas independentistas catalanas no respetaron las sentencias de los tribunales españoles y quebraron las normas constitucionales.

España, el segundo Estado más descentralizado del mundo

"Por tanto el problema es que de alguna manera no se ha cumplido o acatado el mandato" constitucional y estatutario, dijo el presidente español.

En cualquier caso admitió también que la reforma estatutaria que se aprobó en 2010 no fue votada "en su totalidad por la sociedad" y el Gobierno es "consciente" de que hay que resolver esa cuestión.

Pedro Sánchez arremetió de forma implícita contra el Partido Popular al referirse a esas formaciones políticas que en España utilizan Cataluña como "agravio" para hacer oposición y luego cuando gobiernan reclaman lealtad en este asunto.

"Nosotros siempre hemos sido leales no con el gobierno de turno sino con el Estado", dijo Sánchez, quien puso en valor también que España es el segundo Estado más descentralizado del mundo según subrayan diversos informes. Una descentralización que es - apuntó - económica, social y cultural.

"En Cataluña el problema no es la independencia, es la convivencia", insistió Sánchez, quien reiteró que el independentismo debe reconocer que no tiene mayoría social y debe hablar con esa otra parte que sí es mayoritaria en Cataluña.

El vicepresidente del Partido Popular Europeo, el español Esteban González Pons, le replicó que "no se puede decir que no pactará con extremistas cuando gobierna gracias a independentistas, antiguos terroristas y a la extrema izquierda".

Durante este debate, 16 eurodiputados han colocado carteles con los rostros de los políticos presos y los huidos, entre ellos los eurodiputados de ERC, PNV, BNG y PDeCAT, así como el separatista flamenco Marc Demesmaeker y el francés José Bové.

La líder de los Verdes europeos, Ska Keller, en la primera ronda de intervenciones de jefes de grupo, reclamó asimismo a Sánchez que encuentre "una solución política y democrática" para la crisis catalana y también "para las personas que están en prisión".

ERC está inscrito en el grupo de Keller, quien pidió "diálogo sincero" y "buena voluntad" a ambas partes para desencallar el contencioso.

Por Patricia de Arce y Lara Malvesí (edición: Catalina Guerrero)