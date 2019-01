Escocia revelará en "semanas" su plan para otro referéndum de independencia

Edimburgo (Reino Unido) (EuroEFE).- La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, dijo que revelará sus planes sobre la convocatoria de un segundo referéndum de independencia del Reino Unido "en cuestión de semanas", por separado de lo que pase con el acuerdo del "brexit" que ha sumido al país en una crisis política.

Durante la sesión semanal de preguntas a la ministra principal, Sturgeon señaló este jueves que, cuando los acontecimientos que están por venir se sucedan "en las próximas semanas", dejará "clara" su postura.

Cuestionada por el coordinador de los Verdes, Patrick Harvie, sobre si sus planes se verían influenciados por una posible extensión del artículo 50 del Tratado de Lisboa que retrasaría la salida del Reino Unido del club comunitario, Sturgeon precisó que tal situación es esencial que se produzca y que no afectará.

"Hay agua que debe correr por debajo del puente en las próximas semanas y, cuando lo haya hecho, dejaré clara mi visión sobre los tiempos para una elección sobre la independencia", sostuvo.

Añadió que es el momento de que los defensores de la independencia hagan campaña en su favor, ya que, en su opinión, "la causa se ha fortalecido por lo que ha sucedido en los últimos dos años y medio" de negociaciones sobre el "brexit".

"Si salimos y hacemos que así sea, entonces la gente de Escocia elegirá ser un país independiente y podremos continuar construyendo un futuro mejor del que nos ofrece el caos y la incompetencia de Westminster", manifestó.

La dirigente indicó que la posibilidad de la independencia debe estar "abierta" para los electores escoceses, tras reunirse en Londres con la primera ministra británica, Theresa May, después de que su acuerdo para la retirada británica de la Unión Europea (UE) fuera abrumadoramente rechazado por el Parlamento.

"Creo que es esencial, dada la catástrofe a la que se enfrenta Escocia, nuestra economía, nuestra sociedad, los niveles de vida, las perspectivas para la próxima generación y nuestra reputación en el mundo, que la opción de la independencia esté abierta a la gente de Escocia", subrayó.

