Los Veintiocho pactan mantener el programa para la paz en Irlanda incluso con un "brexit" sin acuerdo

Bruselas (EuroEFE).- Los países de la Unión Europea (UE) dieron este miércoles luz verde para mantener el programa comunitario PEACE de apoyo a la paz y la reconciliación en la zona fronteriza entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, aún cuando el Reino Unido abandone el bloque comunitario sin un acuerdo de retirada.

El acuerdo aprobado por los embajadores de la Unión cubre también el programa INTERREG VA destinado a promover la cohesión económica, social y territorial entre Irlanda del Norte (parte del Reino Unido) y los condados vecinos de la República de Irlanda, país miembro de la UE.

"Los dos programas seguirán beneficiándose del presupuesto de la UE en el marco de las estructuras de gestión actuales también en un escenario de 'no acuerdo'" sobre el "brexit", indicó en un comunicado el Consejo, institución que representa a los países.

