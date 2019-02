Regiones europeas apoyan propuesta de Murcia para digitalizar la sanidad

Bruselas (EuroEFE).- El presidente de la Región española de Murcia, Fernando López Miras, logró este jueves el apoyo de las regiones de la Unión Europea (UE) a su propuesta para digitalizar la sanidad, en la que insta, entre otros avances, a crear una historia clínica electrónica europea para garantizar un acceso armonizado a los datos sanitarios.

El pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR), reunido en Bruselas, apoyó de forma unánime la propuesta del Gobierno murciano, que consideró "imprescindible" la transformación digital de la sanidad para afrontar los nuevos retos que conllevan el envejecimiento de la población y la mayor esperanza de vida.

"Afrontar con éxito este desafío hará posible contar con sistemas más eficientes, preparados para hacer frente a los nuevos retos demográficos", afirmó el presidente murciano, que señaló entre estas nuevas circunstancias el aumento de las enfermedades crónicas y la necesidad de desarrollar nuevos modelos asistenciales.

La propuesta, que con el respaldo de todas las regiones de la UE se trasladará ahora a la Comisión Europea (CE), insta a Bruselas a impulsar la creación de una historia clínica electrónica europea que permita el intercambio transfronterizo de datos de forma segura.

La Comisión presentó este miércoles unas recomendaciones para avanzar hacia un sistema para el intercambio entre Estados miembros de los historiales médicos de sus ciudadanos, con vistas a acceder fácilmente a los datos de los pacientes en situaciones de urgencia, como por ejemplo un accidente.

We want to make it easier for Europeans to access health data securely across EU countries.

