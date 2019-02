Puigdemont y Torra llaman al PE "marioneta" de la derecha española y Borrell

Bruselas (EuroEFE).- El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y su predecesor, Carles Puigdemont, han criticado este lunes a la Eurocámara por vetar una conferencia y han asegurado que su líder, Antonio Tajani, ha convertido al organismo en una "marioneta" de la derecha española y del ministro de Exteriores, Josep Borrell.

Puigdemont y Torra han celebrado en un céntrico hotel de Bruselas la conferencia que inicialmente se había previsto en las instalaciones del Parlamento Europeo pero que el presidente de ese organismo finalmente vetó por motivos de seguridad, un cambio que ha centrado buena parte de la intervención de los independentistas y ha motivado sus críticas hacia las instituciones comunitarias.

"Lo ha hecho (prohibir el acto) por miedo a nuestras ideas, por miedo a perder el favor de sus amos españoles. Tajani ha convertido al PE en una marioneta de los partidos españoles de extrema derecha y del señor Borrell que siempre está contra el diálogo en Cataluña. Es una vergüenza para Europa", ha opinado Torra.

El presidente italiano de la Eurocámara optó el pasado viernes por prohibir la celebración del evento en sede parlamentaria por motivos de seguridad, una decisión que Torra ha considerado "política e ideológica".

"Es extraño que el señor Tajani no pueda garantizar nuestra seguridad. ¿Cómo es eso posible, si hemos visitado muchos parlamentos en todo el mundo sin problemas? Por resumir, Tajani ha tomado una decisión política e ideológica cuando debería ser el presidente de todos los europeos y no solo de la extrema derecha más radical", ha añadido.

Ambos han señalado que, frente al veto de Tajani al acto sobre el juicio del procés, el PE sí ha autorizado la celebración el próximo 6 de marzo de una conferencia sobre la unidad de España en la que participarán altos cargos del partido ultraderechista Vox.

And this has never been a "threat to security and public order," as President of the @Europarl_EN, @Antonio_Tajani , argues for vetoing the possibility that President @QuimTorraiPla and I could have addressed today the European Parliament #CatalanEU pic.twitter.com/gBijftvPCp