Cumbre de ciudades y regiones europeas para "repensar" el futuro de la UE

Bruselas (EuroEFE).- Varios centenares de líderes locales, nacionales y europeos celebran a partir de este jueves en Bucarest la Cumbre Europea de Ciudades y Regiones con la vista puesta en las elecciones a la Eurocámara del mes de mayo, el presupuesto comunitario para 2021-2027 y el futuro del proyecto europeoo tras el "brexit".

Durante dos días de cumbre en la capital rumana se debatirán en varias sesiones temáticas asuntos como la política de cohesión europea, la sostenibilidad en el futuro, la democracia o cómo se aplica el principio de subsidiariedad entre los distintos niveles de gobierno.

DON'T MISS: All sessions at (Re)New Europe will be broadcasted live on our website & some on our Facebook & Twitter. Check the programme and add your favourite session to your calendar #Eulocal — CoR (@EU_CoR) 13 de marzo de 2019

Al final del encuentro, el viernes, se aprobará la llamada Declaración de Bucarest, que recogerá la postura de las ciudades y regiones ante el debate sobre el futuro de la Unión Europea bajo el título "Construir la UE desde la base con nuestras regiones y ciudades".

Este documento se entregará oficialmente al presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, de cara a la próxima cumbre de líderes europeos sobre el futuro de la UE que se celebrará el 9 de mayo en la también rumana ciudad de Sibiu.

Además de Iohannis y su primera ministra, Viorica Dãncilã, también participará en la cumbre el presidente del Comité Europeo de las Regiones (CdR), Karl-Heinz Lambertz, entre otros.

La cumbre, que se celebra habitualmente cada dos años en el país que ostenta la presidencia semestral del Consejo, llega en un momento clave para la UE, pendiente de unos comicios que renovarán la composición del Parlamento Europeo y de los términos en los que el Reino Unido abandona la Unión, aún en duda a falta de 17 días para la salida, prevista para el 29 de marzo.

En este sentido, cobrará especial importancia la presencia del negociador jefe europeo del "brexit", Michel Barnier, quien debatirá con los líderes locales y regionales europeos el impacto de la salida británica en las regiones y ciudades de la UE.

La cita incluye un apartado dedicado a la juventud, en el que cien representantes locales jóvenes, incluidos seis españoles, expondrán sus puntos de vista sobre el futuro de Europa y cómo las instituciones comunitarias pueden implicarles más en la política europea.

También estarán representadas buena parte de las 17 comunidades autónomas españolas con miembros del CdR, varios ayuntamientos, como los de Logroño o Guadalajara, y aspirantes a algunas de las citas electorales que sucederán en España en mayo, como la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid, Begoña Villacís.

Para saber más:

►Cumbre europea de ciudades y regiones