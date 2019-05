El expresidente catalán Puigdemont no puede presentarse a las elecciones europeas

Barcelona (EuroEFE).- La Junta Electoral Central (JEC) española acordó este lunes excluir al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los exmiembros de su Gobierno Antoni Comín y Clara Ponsatí como candidatos a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo.

Ese organismo decidió en favor de los recursos presentados por el conservador Partido Popular (PP) y los liberales de Ciudadanos contra la inclusión de Puigdemont, Comín y Ponsatí -huidos de la justicia española tras la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017- en la candidatura de los independentistas catalanes del partido JxCat al Parlamento Europeo.





