Sturgeon cree que con las europeas Escocia rechazó el "brexit"

Londres (EuroEFE).- La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, cree que el resultado de las elecciones europeas en Escocia, donde ha ganado su Partido Nacionalista Escocés, es un rechazo al "brexit".

Las elecciones europeas en el Reino Unido, donde ganaron con claridad los euroescépticos de Nigel Farage, han vuelto a replantear el problema de Escocia y su futuro en un país que, a más tardar el 31 de octubre próximo, dejará de pertenecer a la UE.

Sturgeon se congraturó este lunes del resultado "absolutamente fantástico" del SNP en los comicios europeos en el Reino Unido, donde se lleva el 37,9 % del apoyo gracias a su "clara posición anti 'brexit".

Formal declaration to come, but clear now that @theSNP has won the Euro election emphatically - we are on course to take 3 out of 6 seats. A historic victory. And Scotland has rejected Brexit again.

A falta de conocerse tan solo el resultado de uno de los 32 ayuntamientos escoceses -con 31 ya escrutados-, el SNP va camino de lograr el mejor desenlace de su historia en unas elecciones europeas.

Tras esa formación, se situó en segundo lugar el Partido del Brexit de Nigel Farage -claro ganador a nivel nacional-, con el 14,7 % del respaldo, mientras que los Liberal Demócratas -otro de los triunfadores de esos comicios- quedaron terceros -con el 13,9 %- en Escocia.

También en Escocia, los grandes perdedores los laboristas y los conservadores

Los grandes perdedores en Escocia fueron los Conservadores, que ocupan el cuarto lugar -con un 11,7 % de los apoyos- y los Laboristas, que terminaron quintos, con un 9,3 %.

El triunfo del SNP indica "de manera enfáticamente clara" el rechazo al "brexit", según subrayó Sturgeon en una visita a Dublín.

Según las proyecciones, el SNP se quedará con tres de los seis eurodiputados de Escocia, mientras que el Partido Laborista pierde sus dos escaños en el Parlamento europeo.

Hasta la fecha, el mejor resultado obtenido por esa formación en unas europeas se logró en 1994, cuando registró el 32,6 % del voto.

Durante su viaje a Irlanda, la ministra escocesa remarcó que esos resultados "son fantásticos" desde la perspectiva de su partido: "No solo hemos ganado las elecciones, sino que tenemos una ventaja de más de 20 puntos sobre nuestros rivales más próximos".

Sturgeon recordó que ese resultado es, además, "un voto claramente anti 'brexit', y un respaldo al historial del partido en el Gobierno", donde lleva 12 años.

In conversation in @RIAdawson with @DearbhailDibs - Scotland’s First Minister @NicolaSturgeon highlights her ‘lessons for these European elections for all parties is that sometimes you have to be bold, be brave, know what you are standing for and go for it.’ #EP2019 pic.twitter.com/pBedD3E7u3