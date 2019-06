España no vetaría la entrada de Escocia como país independiente en la UE

Edimburgo (Reino Unido) ((EuroEFE).- El Gobierno español no vetaría la entrada de Escocia como país independiente en la Unión Europea (UE), según ha afirmado el cónsul general de España en Escocia, Miguel Ángel Vecino Quintana, en una carta que ha sido publicada hoy por el diario local The National.

El diplomático español de mayor rango en la región británica hizo esta declaración en una misiva al periódico escocés The Herald, que también fue remitida a funcionarios del Ejecutivo de Escocia.

De acuerdo con The National, se trató de la respuesta a una información de The Herald del pasado 16 de abril, que recogía las palabras del eurodiputado del Partido Popular (PP) Esteban González Pons, quien dijo que Escocia, de convertirse en independiente y solicitar su adhesión a la UE, se enfrentaría al bloqueo español.

Además, el político conservador esgrimió que debería "ponerse a la cola" si el bloque todavía estaba negociando con el Reino Unido su propia salida, así como la potencial entrada de Turquía y Serbia.

En su carta, Vecino Quintana expuso la postura que, destacó, "siempre" ha sostenido el Ejecutivo español de no ejercer vetos sobre la posible entrada en el bloque de una Escocia independiente, que no tendría que esperar para convertirse en miembro.

"El Gobierno español no ha intervenido y nunca intervendrá en los asuntos internos del Reino Unido o de cualquier otro Estado y espera la misma actitud recíproca", escribió el diplomático.

Recalcó que la aseveración de González Pons "es responsabilidad exclusiva de él y de su partido y no del Gobierno español en absoluto".

