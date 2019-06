Cesado el cónsul español en Edimburgo por su carta sobre Escocia

Madrid (EuroEFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores ha cesado al cónsul general de España en Edimburgo, Miguel Ángel Vecino, tras afirmar en una carta a un rotativo que España no vetaría la entrada de Escocia a la Unión Europea (UE) si se independizara, al entender que estas palabra suponen una "extralimitación" de funciones.

Fuentes del departamento de Exteriores confirmaron a Efe la destitución, que se produce después de que el diario escocés The National publicara el pasado jueves una carta en la que el diplomático aseguraba que el Gobierno español no vetaría la entrada de Escocia como país independiente en la UE.

Según The National, esa carta -que también se remitió a funcionarios del Ejecutivo escocés- es la respuesta a una información previa del diario The Herald que recogía las palabras del eurodiputado popular español Esteban González Pons, quien dijo que Escocia, de convertirse en independiente y solicitar su adhesión a la UE, se enfrentaría al bloqueo español.

Quintana said in his letter the Spanish Government would not block an independent Scotland’s membership of the EU and it would not have to wait in a queuehttps://t.co/cbwIagdmoo