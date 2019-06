El Comité de las Regiones pide destinar 4.800 millones a la transición del carbón

Bucarest (EuroEFE).- El Comité Europeo de las Regiones (CdR) ha pedido a las instituciones europeas y a los Estados miembros que el nuevo presupuesto comunitario para 2021-2027 destine 4.800 millones de euros para facilitar la transición hacia un modelo energético verde en las regiones dependientes del carbón. Entre las regiones europeas que podrían beneficiarse de una iniciativa de ete tipo están Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla La Mancha y el País Vasco.

El Comité de las Regiones apoya además la subida del límite permitido de ayudas públicas para los proyectos relacionados con la transición energética en las regiones económicamente dependientes del carbón.

We need a fair & just transition that empowers every region & city leaving no one behind #Cohesionpolicy My #SETPlan2019 speech https://t.co/a3Wyufu6iY pic.twitter.com/EPrLW7Fm1L

El dictamen que contiene estas dos propuestas se votó en la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía del CdR reunida este miércoles en Bucarest, en el marco de la presidencia rumana de la Unión Europea que termina este mes, y debe ser refrendado en la sesión plenaria que este órgano consultivo de la Unión celebrará en octubre.

"La transición hacia una energía limpia ha creado ya dos millones de puestos de trabajo en Europa", dijo el miembro de la Asamblea Regional de Lodzkie (Polonia) Witold Stepien al presentar la propuesta en la reunión, que tuvo lugar en la primera jornada de la conferencia "Ejecutando la transición energética a nivel local".

"Debemos aprovechar al máximo este potencial reforzando los recursos financieros y humanos para que las ciudades y las regiones sigan liderando la descarbonización de Europa", agregó el político del Partido Popular Europeo.

En su intervención, Stepien recordó que "hay actualmente 41 regiones mineras en doce países de la UE" donde el sector del carbón "proporciona aproximadamente 240.000 puestos de trabajo directos".

El dirigente regional polaco pidió "que se preste un apoyo adecuado para garantizar la seguridad del suministro" en las zonas en las que se lleva a cabo la transición.

Al mismo tiempo, el documento aprobado por el CdR pide redoblar la inversión en esas zonas "para mitigar los aspectos sociales y económicos negativos" de este cambio de modelo.

En este sentido, el dictamen adoptado en Bucarest apuesta por aprovechar la "tradición" en materia energética e innovación que llevó a desarrollar la industria del carbón en estas regiones para que contribuyan a desarrollar nuevas energías limpias.

La propuesta aboga asimismo por ofrecer formación a los trabajadores de industrias como la del carbón, crucial en el proceso de integración de la UE, que tiene sus orígenes en la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA) fundada en 1951 por seis países pioneros.

De esta forma, explicó Stepien en su exposición, los trabajadores del sector pueden reciclarse y participar activamente en el desarrollo de nuevas energías.

Sobre estos problemas sociales se pronunció el presidente del Comité de las Regiones, Karl-Heinz Lambertz.

"Es muy importante no olvidar estos aspectos si hablamos del clima, porque de lo contrario tendremos un gran problema social", señaló en declaraciones a Efe Lambertz, quien aludió al desempleo como uno de los retos asociados a la superación del modelo basado en el carbón.

Our climate is in crisis: the EU must become carbon neutral by 2050. The change we need starts locally, in our regions & cities #SETPlan19 pic.twitter.com/SzGzSkE3hy