Puigdemont, Junqueras y Comín se quedan sin acreditación de eurodiputado

Madrid (EuroEFE).- Tres independentistas catalanes, dos huidos de la Justicia, entre ellos Carles Puigdemont, y uno en prisión preventiva, no podrán tomar posesión de su escaño en el Parlamento Europeo, según decidió este lunes la Junta Electoral Española (JEC).

Ninguno de los tres se presentó ante la JEC, ubicada en el Congreso español, para acatar la Constitución y poder recoger sus actas de eurodiputados, lo que sí hicieron 50 de los 54 eurodiputados españoles elegidos en los comicios del pasado 26 de mayo.

Dos de los escaños vacantes corresponden al expresidente del Gobierno regional catalán, Carles Puigdemont, y el exconsejero regional de Salud, Toni Comín, que están en Bélgica huidos de la Justicia española después del intento independentista de otoño de 2017.

El tercero es el de Oriol Junqueras, exvicepresidente regional catalán en prisión preventiva desde finales de 2017 y a la espera de la sentencia en el Tribunal Supremo, acusado de rebelión en el juicio a doce dirigentes independentistas catalanes por ese intento secesionista.

En declaraciones a los periodistas, el abogado Gonzalo Boye ha explicado que ha ido al Congreso con "poderes especiales" del expresidente y el exconsejero de la Generalitat de Cataluña para prestar juramento en representación de ellos, así como con su promesa de acatamiento constitucional "por imperativo legal a los efectos del artículo 224 de la LOREG".

La promesa, ha precisado, fue prestada hace varios días por Puigdemont y Comín "ante autoridad válida" en Bélgica.

"A nuestro entender el trámite a efectos jurídicos ya está cumplido", ha declarado Boye, que ha defendido que ambos fueron proclamados eurodiputados el viernes pasado y que lo de hoy solo era un "acto de legalidad interna española y no de legalidad europea".

Ha denunciado que las "autoridades españolas" hayan "intentado por todos las vías posibles" cumplimentar el trámite y ha concluido que "a partir de ahora es una cuestión ya de legalidad europea".

"Para nosotros y para Europa" Puigdemont y Comín son ya eurodiputados, ha afirmado el abogado, que ha defendido además su inmunidad.

Boye ha criticado que la JEC "ni siquiera haya leído" los documentos de sus defendidos y ha recalcado que "si los hubiesen leído, sabrían que no deberían haberlos rechazado", porque los poderes que la han dado son, según ha asegurado, similares a otros que se han presentado en el Congreso y en el Senado, así como en el Parlamento Europeo.

Pero una vez que a la JEC "ni tan siquiera le interesan estos documentos", ha argumentado, ahora solo hay dos opciones: "o no tenían pensado cumplir la ley o, simplemente, entienden que nosotros ya hemos cumplido con el acto de venir".

Ha incidido en que "no hay que olvidar que si no están presentes hoy el señor Comín y el presidente Puigdemont es, exclusivamente, porque el juez Llarena del Tribunal Supremo lo ha impedido.

En su opinión, la gran presencia policial de hoy en el Congreso demuestra que el acto de este lunes solo buscaba detenerlos. EFE

No deixa de ser curiós que els qui exigeixen que entris obligadament en un lloc dediquin tants d'esforços i recursos públics per impedir-ho. Els mateixos. "Li exigim que vingui per així poder-li impedir que vingui". https://t.co/UEiP94xEcw