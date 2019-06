Navarra, premiada en Bruselas por su estrategia emprendedora

Bruselas (EuroEFE).- La Comunidad foral de Navarra fue galardonada este miércoles con el premio Región Emprendedora Europea, otorgado por el Comité Europeo de las Regiones (CdR) y que reconoció el trabajo del Gobierno autonómico con su plan emprendedor 2020-2022, centrado en la especialización inteligente.

El premio, que recibieron este miércoles durante el pleno del CdR en Bruselas, valora la "Estrategia de Especialización Inteligente - Navarra S3" de la región, que coloca como ejes de acción el fomento del emprendimiento, la reducción de la carga reguladora, el acceso a financiación y mercados y la internacionalización.

Congratulation to the #EER2020 Award winners!

Gdansk and Pomorskie Region

Business Region Gothenburg

Navarra Region

Wishing the fresh #EER regions success in all future entrepreneurial endeavors! @gdansk @Pomorskie_EU @BRGgoteborg @EER_Award pic.twitter.com/K7vBdbjSH9