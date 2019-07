Borrell: "Ni Cataluña tiene embajadas, ni Exteriores tiene espías"

Cuacos de Yuste (Cáceres)/Bruselas (EuroEFE).- El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha asegurado este jueves que "ni Cataluña tiene embajadas, ni el ministerio espías", en respuesta a las acusaciones de espionaje a la delegaciones en el exterior de la Generalitat.

Borrell ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios en Cuacos de Yuste, donde ha ofrecido una conferencia sobre los desafíos de la Unión Europea, dentro de los cursos de verano de la Fundación de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.

"Ni Cataluña tiene embajadas, porque las embajadas las tienen los Estados, ni el Ministerio de Exteriores tiene espías", ha afirmado el ministro.

El presidente catalán, Quim Torra, exigió este miércoles la dimisión de Borrell, al que acusó de estar detrás del "escándalo" del "espionaje" de las delegaciones de la Generalitat en el exterior, un asunto sobre el que el Ministerio admitió que su cometido es "vigilar de cerca" cualquier actividad que pretenda menoscabar la imagen de España y cualquier intento de impulsar el proyecto independentista del Gobierno de Cataluña y, por tanto, la acción de las llamadas "embajadas" catalanas.

Borrel que el miércoles se reunió en Bruselas con el actual primer ministro belga y próximo presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, defendió este jueves en la universidad de verano de la Fundación Yuste que "la UE debe ofrecer a sus ciudadanos "bienes públicos" que solo podemos alcanzar cooperando entre europeos: un aire limpio, estabilidad financiera o luchar contra el terrorismo. Si no lo consigue, la UE perderá relevancia y legitimidad".

En ese foro, el candidato a alto representante de la UE para la Política Exterior y vicepresidente de la Comisión Europea dejó sus reflexiones sobre el futuro de Europa.

Los retos "urgentes" de Europa

La víspera, Borrell abordó los "retos más urgentes" de la Unión Europea con las personalidades que conformarán la próxima cúpula comunitaria, pendiente de ser ratificada por el Parlamento Europeo.

Borrell, nominado para el puesto de alto representante de la UE para la Política Exterior y vicepresidente de la Comisión Europea, comenzó el miércoles la jornada en Bruselas con un encuentro con el primer ministro belga, Charles Michel, quien ha sido propuesto por los líderes comunitarios para ser presidente del Consejo Europeo.

"Interesante reunión con Charles Michel en Bruselas. Hemos discutido sobre los desafíos más urgentes que Europa y el mundo afrontan actualmente", escribió Borrell en su perfil en la red social Twitter.

Por su parte, por ese mismo canal, Michel dijo tras el encuentro que trataron "retos mundiales como la migración, el desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático y el multilateralismo".

