Las regiones de la UE no cosechan los beneficios del turismo

Bruselas (EuroEFE).- Las regiones de la Unión Europea (UE) no cosechan los beneficios del turismo. Bien al contrario, son los residentes de estas regiones los que pagan los gastos y las consecuencias del sobreturismo. Esta es una de las conclusiones de una reunión de expertos celebrada en Bruselas en el Comité Europeo de las Regiones, que ha analizado el "coste social" del sobreturismo en los habitantes de las regiones turísticas de la UE.

El incremento del precio de los alquileres en el centro de las ciudades, la diferenciación de destinos y el gasto de los turistas exclusivamente en la zona que visitan y no en las próximas son algunas de las carencias identificadas por los participantes en este seminario.

El Comité de las Regiones (CdR) acogió a diferentes expertos de los 28 países que forman la UE para analizar las tendencias, los retos y las soluciones que deben aplicarse al turismo, como son la masificación de los destinos o los precios disparados de la vivienda, resultado de la concentración excesiva de visitantes.

"Los residentes no cosechan los frutos de estos beneficios, son los que tienen que pagar los gastos y consecuencias del sobreturismo", afirmó el jefe de comunicación de "The travel foundation", Ben Lynam, un hecho que afecta a la población local que se ve obligada a "abandonar sus ciudades como consecuencia del turismo", aseguró.

El incremento del precio de los alquileres en el centro de ciudades como Venecia, Barcelona o Ámsterdam, debido a plataformas en línea como "Booking" o "Airbnb" que "dan acceso fácil al centro y suponen el desplazamiento de los residentes", según Lynam, o la sostenibilidad en destinos portuarios como Dubrovnik o las Azores también fueron cuestionados en este foro.

Además, se trataron medidas referentes al impacto económico para "fomentar la diferenciación de los destinos y que los visitantes gasten más dinero en otros lugares", propuesta del viceconsejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, para diversificar viajeros y gestionar de forma eficiente "los más de 30 millones de visitas" que suponen el 30 % del PIB en la región andaluza.

Además, el viceconsejero apostó por el uso de la tecnología y los datos como "valor financiero y tecnológico de las ciudades", ya que aportan a la industria del turismo un mecanismo de medición de datos, movilidad y conectividad que proporciona el desglose del índice de turismo, las emisiones o el consumo de energía generado por los viajeros.

El presidente de la Red de Regiones Europeas para el Turismo Competitivo y Sostenible (NECStouR), Patrick Torrent, incidió en los desafíos que se le plantean a la UE, necesitada de un "cambio de mentalidad en las políticas europeas" como consecuencia del "brexit", además de un reparto equitativo para "volver a conectar con los ciudadanos y acoger a los visitantes de manera cualitativa".

Torrent apostó por destinos sostenibles con estrategias y recursos "como parte de un plan climatológico" que hagan participar a "locales, residentes y economía local" para equilibrar la carga entre empresas y lugares.

At the end of our Conference on #SustainableChange we call for:



A #EuropeanAgenda for Sustainable Visitor Economy

#Principles to build EU a Better place

#StatisticalGovernance of Visitor Economy

#SmartFunding

Pan-European #dialogue



https://t.co/Y1wfHgM8hr pic.twitter.com/Aqo2OuhyDW