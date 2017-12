El ministro portugués Mário Centeno, elegido nuevo presidente del Eurogrupo

Bruselas (EuroEFE).- El ministro de Finanzas portugués, Mário Centeno, fue elegido este lunes nuevo presidente del Eurogrupo, el foro de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona.

El socialista luso asumirá el cargo por un periodo de dos años y medio y sustituirá al exministro de Finanzas holandés Jeroen Dijsselbloem, cuyo mandato expira el próximo 13 de enero.

El recién elegido nuevo presidente del Eurogrupo dijo que es un "honor" asumir este puesto por la "relevancia de la tarea" que tienen por delante los países de la eurozona, que se centrará en "preparar mejor" sus economías de cara al futuro.

"Yo solo seré el presidente del Eurogrupo, porque el gran trabajo debe ser hecho por todos los Estados miembros del euro, la Comisión (Europea), todas las instituciones europeas. Estoy listo para trabajar con ellas, para formar consenso", dijo Centeno.

El ministro portugués agradeció a Dijsselbloem el trabajo durante sus cinco años de mandato y aseguró que está deseando que llegue enero de 2018, cuando lo sustituirá en el cargo y presidirá su primera reunión del Eurogrupo fijada para el día 22 de ese mes.

#Eurogroup today elected its new president Mário Centeno, discussed #Greece economic adjustment programme, the post-programme surveillance missions to Cyprus & Spain, 2018 euro area draft budgetary plans & more: pic.twitter.com/7PRa3FqHCU