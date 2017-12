La CE y el Reino Unido alcanzan un primer acuerdo sobre la negociación del "brexit"

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea y el Reino Unido alcanzaron este viernes, 8 de diciembre, un acuerdo para pasar a la segunda fase de la negociación del "brexit", tras constatar "avances suficientes" sobre los derechos de los ciudadanos, la factura de salida y la frontera norirlandesa.

"La CE ha decidido formalmente recomendar al Consejo Europeo que se han hecho los progresos suficientes en los tres términos del divorcio para poder entrar en la segunda fase de la negociación", indicó Juncker en una rueda de prensa junto a la primera ministra británica, Theresa May.



"No habrá una frontera dura y mantendremos el acuerdo de Belfast", aseguró May, quien intensificó en los últimos días los contactos con los unionistas de Irlanda del Norte.

Los unionistas del DUP aseguran que el Ulster abandonará el mercado único y la unión aduanera



La satisfacción de los unionistas de Irlanda del Norte por el acuerdo no se ha hecho esperar.



La líder del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte, Arlene Foster, destacó que la provincia británica abandonará la Unión Europea en las mismas condiciones que el Reino Unido, en virtud del acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas.





En declaraciones a los medios, la dirigente norirlandesa se mostró satisfecha con las soluciones planteadas por la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, para evitar el restablecimiento de una frontera estricta con la República de Irlanda, clave para las dos economías y su proceso de paz.



"Hemos recibido la clara confirmación de que todo el Reino Unido abandonará el mercado único y la unión aduanera", dijo la líder del DUP, mayoritario entre la comunidad protestante norirlandesa y socio del Gobierno británico.

Dublín afirma que la frontera será invisible y no habrá "divergencias reglamentarias"



Pero también el Gobierno de Irlanda ha mostrado su satisfacción.



Desde Dublín, el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, aseguró que el acuerdo de Londres y Bruselas sobre el "brexit" cumple con "todas" las demandas planteadas por su Gobierno, entre la que destaca el mantenimiento de una frontera invisible con la provincia británica de Irlanda del Norte.

We have achieved all we set out to achieve in Phase 1. This is not the end but it is the end of the beginning. The Good Friday Agreement is fully protected & the Common Travel Area will continue. The UK is committed to avoiding a hard border. #Brexit pic.twitter.com/kMxIMgBuAn — Leo Varadkar (@campaignforleo) 8 de diciembre de 2017





El texto acordado hoy entre el Reino Unido y la Unión Europea propone que las dos jurisdicciones de la isla no tendrán divergencias reglamentarias y protege el acuerdo de paz del Viernes Santo (1998), destacó Varadkar.



De esta manera, dijo, se evitará el restablecimiento de una frontera estricta en la isla y los ciudadanos norirlandeses seguirán teniendo derecho a la nacionalidad irlandesa y comunitaria, como establece el acuerdo de paz.



En Bruselas, May dijo además que el acuerdo es "justo para el contribuyente británico", lo que permitirá al país en el futuro "invertir más en nuestras prioridades nacionales".

Tusk pone condiciones al periodo transitorio que reclama Londres



El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, aseguró que la Unión Europea está dispuesta a negociar con el Reino Unido el periodo de transición para su salida pero con "condiciones", como que el país acate en ese tiempo "la totalidad" de la legislación comunitaria y la supervisión judicial.



El consenso logrado hoy sobre que se ha alcanzado suficiente progreso en la primera fase de las negociaciones como para poder pasar a la siguiente, ha permitido a Tusk enviar a los líderes de los Veintisiete las directrices para su cumbre del viernes próximo en Bruselas.

I’ve sent #Brexit guidelines for 2nd phase to EU27 leaders. While being satisfied with today's agreement, let's remember that the most difficult challenge still ahead. Breaking up is hard. But breaking up and building a new relationship is much harder.https://t.co/dH6isGt11H — Donald Tusk (@eucopresident) 8 de diciembre de 2017





El Reino Unido ha solicitado una transición de unos dos años, "mientras sigue siendo parte del mercado único y la unión aduanera", dijo.



"Estaremos dispuestos a discutirlo pero naturalmente tenemos nuestras condiciones", comentó, y defendió que durante ese periodo el país "respete la totalidad de la ley comunitaria, incluyendo la nueva", así como "los compromisos presupuestarios" y la "supervisión judicial".



Desde Londres, el ministro británico para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, David Davis, calificó de "gran paso" el acuerdo del "brexit".



"Hoy es un gran paso adelante para cumplir con el brexit. Hubo mucho trabajo pero estoy contento de que la Comisión (europea) haya recomendado ahora que hay suficientes progresos", tuiteó Davis.

Today is a big step forward in delivering Brexit. Been a lot of work but glad the Commission have now recommended that sufficient progress has been reached. https://t.co/FktDUgtEoJ — David Davis (@DavidDavisMP) 8 de diciembre de 2017





En tanto, el ministro de Economía, Philip Hammond, expresó su satisfacción por el acuerdo, que calificó de "positivo".

"El anuncio de hoy en Bruselas es un impulso para la economía del Reino Unido. Ahora, concluyamos un acuerdo comercial que apoye los empleos del Reino Unido, las empresas y la prosperidad", tuiteó el titular de Economía.

Para saber más:

► CE: Informe conjunto de progreso sobre las negociaciones del Brexit (en ingles)

► Consejo Europeo: Declaración del presidente Donald Tusk sobre la siguiente fase de las negociaciones del Brexit