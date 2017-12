La UE aspira a ser una plataforma global de inversiones en tecnologías verdes

París (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) quiere ser "la plataforma global" para las inversiones en tecnologías verdes aprovechando la dimensión del mercado único y para prepararse presentará un "plan de acción sobre finanzas sostenibles" en tres meses.

Esta es una de las diez iniciativas anunciadas este martes por la Comisión Europea (CE) en la cumbre sobre el cambio climático organizada por el presidente francés, Emmanuel Macron, cuando se cumple el segundo aniversario del Acuerdo de París.

Con ese objetivo de convertir Europa en la referencia mundial, el próximo 22 de marzo se organizará en Bruselas una conferencia de alto nivel sobre "el papel de los servicios financieros en la transición para una economía sostenible", señaló el vicepresidente del Ejecutivo comunitario Valdis Dombrovskis.

El reto para que la UE pueda cumplir sus compromisos derivados del Acuerdo de París en el horizonte de 2030 y llevar a cabo la transición energética pasa por captar 180.000 millones de euros anuales de inversiones, pero eso -advirtió Dombrovskis- sólo se conseguirá con el sector privado.

El efecto bola de nieve

"Necesitamos un efecto bola de nieve que atraiga a más inversores" y al mismo tiempo que los inversores "miren más allá del beneficio a corto plazo", indicó el responsable comunitario.

Por eso su idea es integrar el criterio de la "sostenibilidad" en las reglas de los gestores de fondos y en los inversores institucionales.

Se trata de asentar "un lenguaje común para lo que se considera verde y sostenible" mediante un estándar común europeo y una catalogación de bonos verdes y fondos de inversión verdes, algo que a su juicio acelerará la llegada de capitales.

Dombrovskis consideró que los bancos necesitan mayores incentivos para implicarse en la economía verde, y por eso la CE examina formas de modificar las obligaciones en capital para acelerar las inversiones y los créditos.

Otra de las grandes iniciativas comunitarias es su plan de inversión externo destinado a países en desarrollo en África y en su inmediato vecindario, como Ucrania, a partir de su fondo para el desarrollo sostenible.

Sobre la base de una aportación de 4.100 millones de euros de partidas presupuestarias, la meta es captar 44.000 millones de inversiones suplementarias.

El Ejecutivo comunitario también prevé ayudar a que las ciudades apliquen sus propias medidas para atenuar los efectos del calentamiento, las islas reduzcan la dependencia energética mediante fuentes renovables o las regiones fuertemente dependientes del carbón transformen su economía en otra baja en emisiones de dióxido de carbono.

Igualmente pondrá en macha un nuevo instrumento financiero para financiar proyectos para hacer los edificios más eficientes en términos de consumo de energía y redirigirá inversiones a la innovación en energías limpias y ciencias del clima.

How can climate issues best be included by the private sector? Listen to VP @VDombrovskis intervention at the #OnePlanet Summit https://t.co/gO22XcJdT9 — European Commission (@EU_Commission) 12 de diciembre de 2017

Rajoy ratifica en París el compromiso español contra el cambio climático

Además de su contribución en el bloque copmunitario, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lleva este martes a la cumbre del clima de París su apoyo al acuerdo para limitar el calentamiento del planeta suscrito hace dos años en la capital francesa y, como prueba de ello, expondrá su intención de que España cuente en 2018 con una ley de cambio climático.

Rajoy participará junto a casi una treintena de líderes internacionales en la reunión impulsada por el presidente francés, Emmanuel Macron, y auspiciada por la ONU y el Banco Mundial en el segundo aniversario de la cumbre que alumbró el Acuerdo de París sobre el clima.

Una cita con el objetivo de ratificar la plena vigencia de ese acuerdo pese a que Estados Unidos, tras la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, haya decidido desmarcarse del mismo.

El jefe del Ejecutivo participó en la cumbre de líderes de hace dos años con la que se inició la conferencia mundial que desembocó en el Acuerdo de París, y ya en aquel momento, a veinte días de las penúltimas elecciones generales celebradas en España, anunció que si renovaba su mandato, aprobaría una ley de cambio climático.

Ahora vuelve a París con la intención de que esta ley se convierta en realidad el próximo año.

Es lo que ratificó el pasado viernes el Consejo de Ministros al incluir esta ley en el primer Plan Normativo de la Administración General del Estado, que avanza las iniciativas legislativas que el Gobierno prevé aprobar a lo largo de 2018.

Con esa ley de cambio climático y transición energética el Gobierno pretende establecer un marco normativo que recoja los objetivos a medio y largo plazo de reducción de emisiones de gases efecto invernadero y los objetivos en materia de energía.

Rajoy llevará por tanto a París, según fuentes del Gobierno, el total compromiso de España con el cumplimiento del acuerdo firmado en la capital francesa y, en consecuencia, con el objetivo, junto al resto de socios europeos, de reducir en 2030 las emisiones al menos un 40 por ciento con respecto a 1990.

El Gobierno español destaca que, a pesar de las restricciones presupuestarias, España ha ido incrementando esas contribuciones en favor del clima desde los 205 millones de euros en 2012 a 595 en 2016, en línea con el compromiso de alcanzar los 900 a partir de 2020.

La comunidad internacional busca en París dinero para una economía verde

La cumbre en la capital francesa, que se celebra justo dos años después de la adopción del acuerdo climático de París, busca incrementar los flujos de financiación hacia proyectos de desarrollo sostenible.

El encuentro reúne en la capital francesa a más de medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno, a representantes del mundo financiero, del sector privado y de organizaciones no gubernamentales en un intento por acelerar la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero.

La isla de Seguin, en el oeste de la ciudad, es el escenario elegido para la bautizada como Cumbre Un Planeta (One Planet Summit, en inglés), que quiere hacer dialogar al mismo nivel a todas las partes implicadas.

En el acuerdo de París de 2015, el primero universal y vinculante contra el calentamiento, 195 países se comprometieron a trabajar para que la temperatura no suba más de dos grados a finales de siglo, y si es posible no más de 1,5, para limitar el impacto del cambio climático.

La ONU y el Banco Mundial son los dos coorganizadores de esta cita, que el presidente francés, Emmanuel Macron, lanzó durante el G20 del pasado julio para que ese pacto histórico de 2015 no perdiera su impulso tras el anuncio del mandatario estadounidense, Donald Trump, de que retira a su país del mismo.

Los cuatro paneles que articulan la jornada en la primera mitad del día giran en torno a la movilización de las inversiones hacia proyectos de desarrollo bajos en carbono, la adaptación al cambio climático y el refuerzo de las políticas públicas en favor de la transición ecológica.

Los jefes de Estado y de Gobierno acuden primero al Elíseo y, tras la comida y una foto de familia, se dirigirán a la cumbre para participar en la sesión plenaria.



Francia ha planteado este encuentro como un intercambio directo, dinámico, concreto y lo más ambicioso posible para ayudar a proyectos existentes e impulsar a nivel financiero otras dinámicas innovadoras.

Sus organizadores defienden que su celebración es complementaria a la cumbre del clima (COP23) celebrada en Bonn el pasado noviembre, esencialmente técnica, aunque subrayan que se inscribe en la misma dinámica de incrementar los esfuerzos conjuntos.

Reflejo de esa movilización en torno a la de París fue el compromiso hoy de 54 empresas internacionales, entre ellas la francesa Michelin o las españolas Acciona e Iberdrola, de poner en marcha las medidas a su alcance para luchar contra el calentamiento.

Los firmantes reclamaron además a los gobiernos del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes) que desarrollen estrategias de largo plazo en favor de una economía baja en combustibles fósiles, que entre otros puntos deje de ofrecer subsidios a ese tipo de energía para 2025.

Su compromiso se sumó al lanzado por otro grupo de 89 empresas francesas, que representan 1,5 billones de euros de facturación y seis millones de empleados, para dedicar 320.000 millones de euros en cinco años para la transición a una sociedad con bajas emisiones en dióxido de carbono.

Por Ángel Calvo, José Miguel Blanco y Marta Garde (edición: Catalina Guerrero)