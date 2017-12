Tusk: la negociación del "brexit" será una "carrera contrarreloj"

Bruselas (EuroEFE).- El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha advertido a los líderes de la Unión Europea (UE) de que la negociación del "brexit" tendrá que llevarse a cabo como en una "carrera contrarreloj".

En su misiva de invitación a la cumbre del jueves y el viernes en Bruselas, el presidente del Consejo Europeo señaló que los líderes deberán acordar si existe o no suficiente progreso para pasar a la siguiente fase de las negociaciones del "brexit", un paso para el que ya ha dado luz verde la Comisión Europea (CE) y sobre el que este miércoles se pronunciará el Parlamento Europeo (PE).

"El Consejo Europeo debe decidir si es tiempo de avanzar a la siguiente fase. Si hay suficientes garantías para los derechos ciudadanos, los intereses financieros" y la frontera de Irlanda del Norte, dijo.

Tusk advirtió en cualquier caso de que, aunque así se decidiera, "solo se trata de un moderado progreso, pues se tienen solo diez meses para determinar el periodo de transición y las futuras relaciones entre la UE y Reino Unido".

"Va a ser una furiosa carrera contrarreloj, en la que la unidad será clave", añadió.

