Más cooperación en defensa y reto migratorio, en la primera jornada de la última cumbre europea de 2017

Bruselas (EuroEFE).- Los líderes de la Unión Europea (UE) refrendan en su cumbre de este jueves su apoyo a la cooperación estructurada permanente en defensa (la llamada PESCO) y debaten, en sus esfuerzos por hacer frente al reto migratorio, poner fin a las cuotas obligatorias de acogida de refugiados.

En viernes, ya sin la primera ministra británica, Theresa May, los otros 27 jefes de Estado y de Gobierno esperan dar su visto bueno a los avances logrados en la primera fase de negociación para la salida del Reino Unido de la Unión, así como aprobar unas directrices para empezar a negociar la segunda, sobre el marco de la futura relación.

El Consejo Europeo de este jueves dedica su primera parte a hablar de defensa y a celebrar la puesta en marcha oficial de la PESCO, una iniciativa que está prevista en los tratados de la UE pero que nunca se había utilizado hasta ahora.

En ella participan todos los Estados miembros a excepción del Reino Unido, Malta y Dinamarca, que por medio de unos compromisos vinculantes buscarán ampliar su cooperación en materia militar a través de proyectos concretos.

Una mayor cooperación en Defensa es una antigua aspiración europea de la que hablaron el miércoles en una conferencia en el Instituto de Estudios de Seguridad la jefa de la diplomacia de la UE, Federica Mogherini, así como Javier Solana (quien estrenó ese cargo) y el exministro de Exteriores de Alemania Joshcka Fischer.

Los líderes de la UE reciben este jueves al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para hacer balance del refuerzo de la colaboración con la Alianza Atlántica, que este año se ha plasmado en nuevas iniciativas, relacionadas por ejemplo con compartir más información contra el terrorismo o trabajar juntos en ciberdefensa.

Stoltenberg acaba de recobar su cargo, y recibido la felicitaciones de los máximos dirigentes comunitarios.

El mayor desafío: la inmigración

El tema en la agenda que supondrá mayor desafío, según fuentes europeas, será el de la inmigración, que los líderes tratarán durante la cena de trabajo, aunque no se espera que adopten unas conclusiones escritas sobre ello.

Los debates irán marcados por el enfrentamiento entre el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que rechaza de plano el mantenimiento de cuotas obligatorias para reubicar inmigrantes que defiende la Comisión Europea.

Francia apoya la solidaridad aunque no ha expresado explícitamente su respaldo a esas cuotas, mientras España cree que el debate para una política migratoria eficaz no debe estar centrado únicamente en ese aspecto sino en solucionar en origen las llegadas desde África, según diversas fuentes diplomáticas.

La reforma del sistema de asilo, reto de 2018

Los países de la UE afrontan el año próximo el reto de reformar su sistema de asilo (sistema de Dublín), por lo que la discusión de alto nivel político que se celebre en la cumbre sentará bases para ese trabajo, según otras fuentes.

Durante la cena, los jefes de Estado y de Gobierno también abordarán diferentes puntos de política exterior, entre ellos la decisión de Estados Unidos de considerar Jerusalén como la capital de Israel.

La UE ya ha dejado claro que se atiene al consenso internacional sobre que Jerusalén debe ser, en el futuro, la capital de dos Estados: el israelí y el palestino.

Además, está previsto que la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, informen de sus esfuerzos diplomáticos relacionados con la aplicación de los acuerdos de Minsk para pacificar el este de Ucrania, controlado por separatistas prorrusos.

Se espera que los Veintiocho, tras escucharlos, den su acuerdo político para prolongar otros seis meses las sanciones que mantienen sobre Rusia debido a su papel en esa crisis, aunque el trabajo técnico para ello se desarrollará más adelante, a nivel del Consejo de ministros de la UE.

Ya en la jornada del viernes, día 27, los líderes no solo abordarán el "brexit" sino que también celebrarán una "minicumbre" sobre el futuro de la Unión Económica y Monetaria.

El debate en ese asunto se organizará en tres prioridades identificadas por Tusk: impulsar una salvaguarda común para el Fondo Único de Resolución (JUR), posiblemente en forma de una línea de crédito del Mecanismo Europeo de Estabilización (MEDE), desarrollar más ese mecanismo hacia la creación de un Fondo Monetario Europeo, y avanzar en la hoja de ruta de la unión bancaria.

Una amplia agenda que compartía con en su cuenta en la red social Twitter el presidente del Gobierno españo, Mariano Rajoy.

Por Rosa Jiménez, Laura Pérez-Cejuela y Marta Borrás (edición: Catalina Guerrero)